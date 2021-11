En esa línea, dijo que "pedimos justicia y nos respondieron liberando a un tipo que tiraba bolsos llenos de plata en un monasterio", en alusión a José López, el exfuncionario kirchnerista condenado por enriquecimiento ilícito.

En términos económicos, Santilli dijo que "pedimos exportar más y pusieron más cepo". También sostuvo que en lugar de un "plan económico" el Gobierno provocó "50% de inflación, 40% de pobreza y un dólar a $200".

"¡Paren de lastimarnos!", exclamó.

Agregó:

Lastimaron a los chicos cuando destruyeron la educación. A los adultos mayores, cuando destruyeron su jubilación. A los trabajadores, cuando destruyeron sus salarios

"Este 14/11 se discute qué país queremos. Uno con progreso o estancamiento. Con trabajo o planes sociales y subsidios. Si queremos libertad u opresión. Eso es lo que está en juego", dijo.

"Podemos construir una provincia y un país distinto, porque podemos cambiar la historia", arengó.

"Este domingo vamos por una provincia mejor, por una Argentina más fuerte. ¡Vamos que podemos!", cerró.

Manes

Antes de Santilli habló Manes, quien compitió frente al dirigente del PRO en la PASO de Juntos.

"Las sociedades se movilizan por 2 razones: por miedo y esperanza. Le agradezco que hayan elegido la esperanza", dijo en la apertura de su discurso.

"Este es el desafío de nuestras vidas. No podemos culpar a la pandemia por la pobreza inmoral, la falta de rumbo y la corrupción sistémica", dijo.

"Vamos a estar a la altura", prometió. "Tenemos un dolor común. Necesitamos un sueño común", dijo.

mane-laplata.jpg Facundo Manes habló antes que Diego Santilli en La Plata.

Manes citó a Jorge Luis Borges y pidió "recuperar el sentido de Nación".

"Si un chico del conurbano no puede comer, ese chico tiene que ser nuestro hijo. Si un jubilado no puede comprar remedios en la patagonia, debe ser nuestro padre o abuelo. Si una mujer no consigue trabajo en Santiago del Estero, esa mujer debe ser nuestra hermana", dijo el neurocientífico siempre dándole un cariz nacional a su discurso.

Dijo:

No estamos acá para seguir emparchando. Tenemos que hacer una revolución del conocimiento. Un país abierto al mundo, con paz social, con instituciones sólidas y transparentes, exportando valor agregado en todo lo que producimos. Para eso tenemos que invertir en la primera infancia

Manes hizo foco en la problemática de la inseguridad y afirmó que "no nos conformamos con tratar los síntomas, vamos a tratar las causas".

Dijo:

No nos conformamos con más pobrezas, ni que nos roben a nuestros hijos porque se quiere ir del país o sean víctimas de la inseguridad o el narcotráfico

Manes llamó a "convocar una nueva mayoría". "Tenemos que volver a soñar en grande para tener el orgullo de ser argentinos", dijo.

Citando a José de San Martín, dijo que "lo que queremos hacer es imprescindible".

"¡Vamos a ganar el domingo!", arengó.