Después de reabrir la puerta a China, que pase la India: Diana Mondino, en Nueva Delhi

Así, no sólo Javier Milei calificó a China como "un socio comercial muy interesante, porque no exige nada, solo que no se los moleste", y ratificó que en enero viajará Beijing para la cumbre de la CELAC generando así un cambio copernicano en las relaciones de ambos países, sino que además la canciller dejó entrever que muy probablemente no cierren las puertas a la relación al grupo de países que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS).