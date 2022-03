Después de Marcelo Peretta, Inés Arrondo (¿qué sucede?)

De acuerdo a la versión no desmentida por Arrondo -no le respondió a Infobae cuando le solicitó conocer su versión de los hechos-, ella descendió del vehículo, ocurrió un altercado, luego un forcejeo y una agresión en el rostro del efectivo, quien sin embargo no hizo la denuncia posterior aunque intervino una patrulla de la Comisaría Vecinal 13B. De todos modos la causa fue reportada a la Unidad de Flagrancia a cargo del fiscal Norberto Brotto, y Arrondo fue imputada. Insólito.