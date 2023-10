Desastre: Testigo de Miguel Piedecasas, asesino con perpetua

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FU24noticias%2Fstatus%2F1711496388851216601&partner=&hide_thread=false ¿Qué hizo Piedecasa? Utilizó la declaración del asesino de Aliaga, verdad, a quien le han pedido Cadena Perpetua. Esa es la prueba de la acusación, del asesino de Aliaga: denuncia de Mariano Fragueiro. @cmagistratura @cijudicial @JusticiaMendoza pic.twitter.com/80b40FAsCP — Urgente24.com (@U24noticias) October 9, 2023

"O sea (Piedecasas) toma la declaración del asesino de Aliaga, a quien le han pedido cadena perpetua. La prueba de la acusación es del asesino de Aliaga. Ustedes saben muy bien: la causa en contra del doctor Bento se conforma de 16 condenados, 2 o 3 arrepentidos, 1 muerto, que es Aliaga, y el asesino que es Barrera, esto es para Agatha Christie. (...) La acusación rompió los libros, la Constitución y el Código."

El teléfono

La jornada comenzó con muchos interrogantes luego de la confesión de la presidenciable Patricia Bullrich durante el debate 2/2 de candidatos, que se había 'pinchado' el teléfono de Bento por orden judicial, ignorándose no sólo ese acontecimiento sino las circunstancias pero conociendo el interés de Bullrich en escuchar los diálogos entre abogados defensores y sus defendidos.

Fragueiro Frías:

“Con preocupación republicana, anoche (08/10) escuchábamos en el debate presidencial que la candidata a Presidente por el PRO, o por Juntos por el Cambio, no sé cómo se denomina bien el espacio, daba cuenta de una intervención telefónica en la causa del doctor Bento."

La pregunta inevitable: ¿Juntos por el Cambio, que gobierna la Provincia de Mendoza, tiene algún interés particular en la condena del juez Bentos? Entonces ¿es una conspiración política o una investigación judicial? Cada día aparecen más sospechas sobre qué hay detrás del caso, del frenesí de la prensa y ciertos periodistas de Mendoza y, evidentemente, de algunos enemigos de Bento en el Poder Judicial.

Los medios de Mendoza

El juez Walter Bento realizó su descargo considerando que el jury no debería pronunciarse antes de que en el otro juicio que se realiza en Mendoza ocurra un fallo sobre las imputaciones, en muchos casos falsas:

"Tal como bien dijo mi abogado, la comisión de delitos en el ejercicio de la función perfectamente cabe como causal de revisión. ¿Por qué apurarse? ¿Por qué tomar una decisión? (...) Acá no se nos hizo lugar a la prueba, algo que me parece absolutamente razonable y de sentido común y estoy completamente de acuerdo. Entonces, esa decisión que ustedes pueden tomar en caso de que fuera negativa, no solamente va a impactar en una remoción y no solamente va a impactar en mí, sino también en todo el grupo familiar. (...) El descrédito no es causal de mal desempeño. Hay que recurrir a los libros para saber, y entender, que todo lo que pueda ser transmitidos por la prensa, amplificado por la prensa, no puede ser tenido en cuenta como una causal ."

." "Como muy bien lo dijo el doctor Fragueiro, hay una causa penal en Mendoza, donde me han dictado 8 procesamientos que nunca apelé. Entonces, solicité ir al Tribunal Oral, no hice uso de la posibilidad de oponerme a la elevación a juicio, todo lo contrario. Entonces, si tenemos la posibilidad cierta, existe la posibilidad cierta, de que resuelva el Tribunal Oral de Mendoza. Todos los días, todos los días, me encantaría que ustedes estuvieran viendo lo que sucede en el Tribunal Oral, pero que vieran “lo que es”, lo que sucede, no lo que sale en los medios, porque la verdad que lo que sale en los medios de Mendoza pareciera ser de un juicio distinto al que asistimos en Mendoza."

Luego, este fragmento, que resulta demoledor acerca de la trama montada contra Bento:

El 06/07/16 elevé la causa al Tribunal Oral y el 24 de noviembre, es decir, 5 meses después, llegó un preventivo al juzgado diciendo que habían descubierto el nombre de la cuarta persona. Entonces en los diarios salió que yo “habría protegido a esa persona” cuando en realidad la causa ya no estaba en el juzgado a mi cargo, yo no era competente. Se lo devolvimos al Tribunal Oral. El Tribunal Oral tardó 1 año en remitir la compulsa y, encima, la remitieron al juzgado distinto, al juzgado penal número 3, no al uno. Entonces todos los días vemos en el juicio que se está desmoronando absolutamente todo. El 06/07/16 elevé la causa al Tribunal Oral y el 24 de noviembre, es decir, 5 meses después, llegó un preventivo al juzgado diciendo que habían descubierto el nombre de la cuarta persona. Entonces en los diarios salió que yo “habría protegido a esa persona” cuando en realidad la causa ya no estaba en el juzgado a mi cargo, yo no era competente. Se lo devolvimos al Tribunal Oral. El Tribunal Oral tardó 1 año en remitir la compulsa y, encima, la remitieron al juzgado distinto, al juzgado penal número 3, no al uno. Entonces todos los días vemos en el juicio que se está desmoronando absolutamente todo.

Piedecasa hizo hincapié en anteriores jornadas en viajes de la familia Bento a Las Vegas (Nevada, USA). Fragueiro:

"¿A dónde está la foto del doctor Bento jugando al blackjack o en una ruleta o en un tragamonedas? ¿Alguien en este Jury vio alguna foto desarrollando juegos de azar? Aparte, no podemos despreciar que la norma habla de habitualidad."

Fragueiro:

"Imploro a los miembros de este distinguido jurado, que van a tener que deliberar, que puedan evaluar cada uno de los argumentos. Los que son derimentes, tal como dice la Corte. Y que hacen a la injusticia que significaría desplazarlo al Juez Federal a cargo del Juzgado N°1 de Mendoza".

