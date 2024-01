"Debatíamos qué iba a hacer Milei con pocos legisladores, ahora discutimos quién lo para"

“Esta es una experiencia en la que los poderosos y los pobres parecen estar de acuerdo”

"(Dice irónico) Se invirtió todo: ahora los kirchneristas son republicanos y los republicanos son kirchneristas. En 20 días la Argentina cambió de pilcha. Pero hay algo a la vez que desconcierta al peronismo: que en ese decisionismo de Milei hay, de alguna manera, un parecido con el ADN del peronismo que con el del no peronismo. La experiencia de (Fernando) de la Rúa y de (Mauricio) Macri era "vamos viendo"...¡y tenían más fierros! Más diputados y senadores. Esta es una suerte de experiencia conservadora desde el punto de vista de que los más poderosos económicamente y muchos de los más pobres parecen estar de acuerdo. También es muy conmovedor que AEA, CICyP, Sociedad Rural hayan dejado su lupa de constitucionalidad y división de poderes y la mar en coche para a mano alzada decir "vamos bárbaro, es por acá". Evidentemente, cuando sus intereses son favorecidos, dejan de lado los reparos constitucionales y te dicen "siga, siga". Antes eran (el exárbitro de fútbol Javier) Castrilli, roja y a guardar. Ahora, "siga, siga"".

“El eje central de la decadencia argentina”

"La cuestión central es que cada uno se queja de que le aprieta el zapato, en el sentido que no le gusta. Porque en esta Argentina cada uno hace lo que quiere, y cuando el otro dice algo, responde "que la chupen". Y ahora que te toca estar de un lado incorrecto, unos dicen "no puede ser" y los otros dicen "bueno, ustedes hicieron lo mismo", entonces seguimos así. ¿Cuál es el problema? Ese mecanismo, esa metodología nos lleva a la decadencia, al estancamiento. Los que se preocupaban por la seguridad jurídica antes, no les preocupa ahora porque tienen el beneficio de corto y mediano, lo aprovecharán al máximo mientras puedan y cuando se dé vuelta la tortilla, a otra cosa mariposa, y ese, a mi criterio, es el eje central de la decadencia argentino. Para decirlo clarito: cagarnos en las reglas cuando me conviene y esa es la ideología que impera. Y ese es un problemón".

Milei, el piloto de F1 del sueño de Macri

"Juntos por el cambio se rompió el día de la 1ra vuelta, cuando quedaron 3ros, y ahora acaba de presentar una fractura formal, que es Cambio Federal, ese bloque de 23 integrantes presidido (en la Cámara de Diputados) por Miguel Pichetto, que dijeron "nosotros armamos nuestra propia representación". Claro que todo lo que está haciendo Milei va a estresar muchísimo a toda la oposición, al peronismo y a JxC, que se murió pero no importa, porque, claro, ahí están los que estaban en el team Macri/Patricia, que están encantados con esto, es lo que quisieron siempre. Es lo que decía Macri cuando presentó su primer libro: hacer lo mismo pero más rápido. Mirá si no encontró un piloto de Fórmula 1, pero mucho más rápido y más incisivo. Después está el sector del radicalismo y del larretismo, y que tienen contradicciones ideológicas, porque ellos creen que este camino, esta metodología no es la ideal, pero miran a la (tribuna) popular y la popular de ellos está con la bandera alentando, porque son básicamente no peronistas, básicamente estaban pidiendo esto, entonces es un problema. Y en el medio hay toda una situación donde algunos están especulando, no sólo con la moneda, están especulando diciendo "che, esperemos el verano a ver cómo le va al loco, más vale estar en el avión que llega, y si se pone turbulento, diremos 'así no'".

Discutí fuerte con Marangoni: la decadencia argentina y por qué Milei es lo opuesto de Alberto F.

“El populismo no es una ideología, es un artefacto que lo podés usar de acuerdo al propósito”

"¿Cuánto aguanta la gente? El que tenga la respuesta tiene el Gordo de Año Nuevo. La CGT como la oposición tienen todo el derecho del mundo a oponerse. El mileismo tiene un mensaje que lo entiendo como artefacto político, pero no te aprueba Constitucional I en el primer año de la facultad. Tiene un mensaje de decir "bueno, nos tienen que acompañar porque sacamos el 56%". Pero Alfonsín ganó en el 83 después de una dictadura terrorista, que dejó una guerra perdida, le ganó al peronismo por primera vez, y a fines de enero del 84 el Senado le volteó el reordenamiento sindical. Cristina ganó en primera vuelta, sacó el 45 y monedas, y a los 4 meses con la 125 le cortaron las rutas y perdió. Porque lo que hay que reafirmar es que el populismo no es una ideología, es un artefacto que lo podés usar vos, lo puedo usar yo de acuerdo al propósito. Porque mucho libertario te dice "no nos vamos a fiar de los procedimientos porque los propósitos son muy buenos" y vos decís, ¿cuándo la democracia se desentiende de los medios? Justo es eso lo que plantean los populistas: ayer estaba (el venezolano Hugo) Chávez diciendo "exprópiese, exprópiese" y hoy tenes un líder que quiere decir "privatícese, privatícese”.

“Milei quiere gobernar entendiendo que la legitimidad del Ejecutivo prima sobre todos los demás”

"Uno puede leer 300 páginas del proyecto de ley, pero con el primer artículo alcanza: lo que está diciendo Milei, que menos la emergencia sexual declaró emergencia de todo lo que se te ocurra, es "por 2 años quiero la delegación de las facultades y prorrogable por 2 años más, ¡que es todo el mandato de él! Lo que quiere es gobernar entendiendo que la legitimidad que prima sobre todas las demás es la del Poder Ejecutivo. Insisto: como narrativa frente a un sector de la opinión pública que está harto de lo anterior, inicialmente tiene efecto; desde el punto de vista constitucional, no les resiste el mínimo análisis".

Gustavo Marangoni Gustavo Marangoni, analista político y consultor.

“Soy muy débil para negociar”

"En un momento lo encara (el expremier británico Winston) Churchill a (el entonces jefe militar francés durante la II Guerra Charles) de Gaulle y le dice algo extraordinario: "soy muy débil para negociar". Esa palabra la puede tomar hoy Milei. Dice "si yo con 38 diputados y 7 senadores arrancó negociando, no me dejan ni a Fátima (Florez, la novia del Presidente)". Néstor Kirchner cuando arrancó repetí todo el tiempo "tengo más desocupados que votos. ¿Qué hizo? Empezó a rigorear y se agarró con los débiles que eran los poderosos de cartel: la Corte menemista, los militares que estaban ya de regreso de cualquier tipo de influencia, y los empezó a rigorear porque una parte de la sociedad decía "sí, quiero eso"".

“Reforma constitucional encubierta”

"En realidad, el proyecto (de “Ley Ómnibus) que presentaron es como una suerte de reforma constitucional encubierta, que deje, entre otras cosas, sin efecto la reforma del 94 y vuelva a un modelo que desde el punto de vista económico es más el liberalismo del siglo XIX que cualquier otra cosa. Y desde el punto de vista de las instituciones se parece a una democradura que a una democracia como nosotros la interpretamos: acá la legitimidad reside en el príncipe, que es el que está elegido para cambiar y llevarnos a la tierra prometida. De hecho, él habla permanentemente de metáforas religiosas, y uno con la gente religiosa tiene poca probabilidad de razonar, porque la religión no razona, y está bien, porque el que cree en Dios lo cree por fe. El problema es trasladar la lógica de la religión a la política".

“Milei no le puede aplicar a la CGT la de Belliboni”

"Milei no quiere enfrentarse a la CGT. "Ellos la ven". De hecho, (el líder de los empleados de Comercio, Armando) Cavalieri dice "a mi me cierra lo del seguro de desempleo", Milei dice "con Gerardo Martínez (UOCRA) me entiendo bárbaro. Él sabe que a la CGT no le puede aplicar la de (el líder del Polo Obrero, Eduardo) Belliboni, no puede decir "a la marcha de la CGT le mando a la policía para que vayan por la vereda". Ahí mastica vidrio pero no lo come. Algunos pensaron que Milei además de loco era tonto. El que lo compre por tonto lo va tener que devolver, porque tonto no es".

Últimos conceptos:

"El decisionismo tiene muchos seguidores en la Argentina. De la derecha a la izquierda, del peronismo al no peronismo. Ojo, porque es mucho más seductor que los Alberto Fernández de la vida".

"Si no entendemos que venimos de 4 años de Alberto Fernández, que si tenía un baño en planta alta y un baño en el primer piso, se cagaba en la escalera porque no podía decidir a cuál de los 2 iba, no entendemos por qué ahora tenemos un presidente que toma la actitud que toma".

"Que todos entiendas, inclusive los amigos liberales libertarios, que ese concepto de que el liberalismo es el respeto indeclinable al proyecto de vida ajeno incluye la opiniones de los otros, y no estar de acuerdo no es tener síndrome de Estocolmo ni ser corrupto".

Más contenido de Urgente24

No sabe dialogar: Otra vez Javier Milei contra el Congreso

El malentendido original

Javier Milei dividió al campo con su programa económico: Quienes lo bancan y quiénes no

Se fue Belén Stettler: La política de Medios es un cachivache