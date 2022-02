Berni, quien afirma que trabaja para ser candidato presidencial el próximo año, mantiene sus diferencias con los principales polos del PJ: es abierto su enfrentamiento tanto con Máximo a nivel provincial, como con Alberto Fernández, titular del PJ nacional.

En el comunicado que difundió tras el encuentro del lunes, el PJ bonaerense señala que “los dirigentes del peronismo remarcaron el objetivo de encarar políticas activas de seguridad que respondan a la demanda de sociedad, por lo que definieron relanzar el rol del partido en la toma de decisiones de ambos Gobiernos”.

Consultado al respecto, Berni aclaró que no leyó el comunicado ni que pensaba leerlo porque no le interesa “nada ese PJ después de lo que hicieron con el partido” y que habría que preguntarle a los que estuvieron allí qué quisieron decir con tomar decisiones en materia de seguridad. “No puedo decir nada de algo que no se puede explicar”, cerró.