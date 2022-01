De espías y espiados: El bluff de defender la República

Y la utilización permanente de los servicios de inteligencia gubernamental para la acción política partidista coyuntural. No son del Estado sino del gobierno de turno.

El tema no es nuevo para nadie. Ya en los comienzos de la gestión de María Eugenia Vidal era una preocupación el espionaje interno.

Asumió Hugo Matzkin. Hugo Matzkin, ex jefe de la Policía Bonaerense.

En aquellos tiempos, se creía que provenía de ex policías ligados al ex jefe de la Policía Bonaerense, Hugo Matzkin, quien supuestamente se instalaba en un hotel en Ezeiza, cercano al Puente 12.

En este espacio se escribió el 03/07/2016:

“Hasta ahora, la gestión de Cristian Ritondo al frente del Ministerio de Seguridad provincial no es la esperada. Muchos menos coincidente con el discurso de la gobernadora cuando planteó, en su discurso de asunción, que pelearía contra las mafias de la provincia de Buenos Aires. Más que significativo el mensaje de Vidal cuando, tras los episodios en su despacho y en la residencia de Federico Salvai, su mano derecha, trascendió que, en cada conversación telefónica, le mandaba saludos a Hugo Matzkin, el ex jefe de la Bonaerense. Más que clarito. Ella sabe o intuye que la están escuchando, la especialidad del hombre que dirigió la Bonaerense y que muchos aseguran que hoy sigue teniendo una fuerte influencia. Pero que se supiera aquello de la gobernadora no deja de ser un mensaje muy fuerte para sus propios colaboradores más cercanos. Algo así como decir: 'Yo sé que me están escuchando y nadie se encarga de resolver el tema'."

Hoy cabe preguntarse si Vidal ya sabía que parte de ese espionaje lo estaban ejecutando agentes de la AFI de su propio gobierno.

Tiempo después, esto fue confirmado. Y ahora quedó expuesto de manera brutal, lo cual incomoda aún más a la ex gobernadora ya que ella no podía estar ajena a las reuniones de la que participaban sus propios ministros y colaboradores. Queda cada vez menos del 'hada buena' que inventó Jaime Durán Barba, derritiéndose entre las altas temperaturas del verano 2022.

María Eugenia Vidal María Eugenia Vidal: Ahora se entiende por qué no quiso saber nada con regresar a Provincia de Buenos Aires.

Del 'Hada Buena' a Conte Grand

"De los Musimundo al Blockbuster”: así se define en la jerga a la acumulación de horas de escuchas, ahora sumadas a las de video.

Las imágenes de la reunión en la sede del Banco Provincia, entre otras cosas, le aporta un elemento crucial al actual oficialismo para su objetivo desde el 10/12/2019: desplazar al procurador bonaerense Julio Conte Grand.

La embestida arrancó muy fuerte con los dichos de la senadora nacional Juliana Di Tullio en la última sesión de la Cámara Alta. Se le sumaron expresiones de diversos funcionarios y el martes 04/01, diputados del bloque del Frente de Todos bonaerense solicitaron el inicio del juicio político a Conte Grand.

El procurador, ligado a Cambiemos, acaba de cometer el insólito error político de mostrarse en público almorzando con el ex presidente Mauricio Macri. La fotografía que trascendió se la tomó un periodista de un canal de televisión alineado con el oficialismo pero no era la primera vez que se juntaban en público. El menos preocupado, tras el episodio, fue el ex jefe de Estado. Por razones obvias.

Por estas horas, Conte Grand obtuvo el apoyo de procuradores provinciales en un comunicado del que luego se bajó, tras haber firmando, el representante de la provincia de La Rioja.

Pero luego, la Asociación Argentina de Fiscales repudió las expresiones de la senadora bonaerense Di Tulio, quien reemplazó a Jorge Taiana en la Cámara Alta cuando él asumió como ministro de Defensa.

macri-y-conte-grand.jpg Julio Conte Grand y Mauricio Macri.

El procedimiento

La implosión interna de Juntos en la Legislatura bonaerense tras la reciente sesión, arroja dudas sobre si podrá o no prosperar al juicio político a Conte Grand.

En primer lugar, para que eso suceda, la Cámara de Diputados deberá aprobar por mayoría simple la conformación de una comisión de 5 miembros que investigue.

Luego, el resultado de esa investigación y la acusación deberán ser aprobados por 2/3 de la Cámara Baja.

Después, el Senado, también con la necesidad de 2/3 para dar la última palabra.

En el camino, esperan que Conte Grand. No necesariamente ocurrirá esto. Dependerá del 'poroteo' que haga cada uno día a día.

Aquello que se buscó en 2019 como una manera de expandir la influencia del oficialismo en la Justicia, hoy regresa como una maniobra defensiva ante los tiempos que puedan venir en términos electorales desde 2023. Siempre es mejor tener un jefe de fiscales cercano. Sobre todo cuando se está en el llano. Aunque, tal como está sucediendo hoy día, la fragilidad es moneda corriente en la Argentina.

Intrigas, escuchas, operaciones: 'la Casta', que usufructa la política, dirime peleas en la superficie que encuentra coincidencias en el subsuelo de la misma. Allí donde los intereses no son tan divergentes. Venimos de un cierre del año a toda orquesta en ese sentido. El tema es saber hasta cuando se puede tirar de la cuerda.

Una reciente encuesta en los Estados Unidos de The Washington Post y la Universidad de Maryland asegura que un 34% cree que la acción violenta contra el gobierno a veces está justificada, cifra mucho más alta que en mismos trabajos hace unos años atrás. Para tomar nota.