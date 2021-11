Daniel Gollan se hartó del periodismo: "son mafiosos"

En una entrevista radial con AM750, el ex ministro reflexionó: “Una semana la agarran a Mayra Mendoza diciendo que le pagó no sé cuánta plata la Princesita en algo que había organizado el sector privado. Otra semana con Capitanich, diciendo abrió una canilla cuando le estaba llevando agua por primera vez a Charata, a ocho mil novecientos de familia. Semana por semana enganchan a uno”, dijo Gollan refiriéndose a los medios.

“Es metódico. Fíjense que uno por semana que van agarrando. Van construyendo ese ese discurso. Mientras tanto siguen defendiendo todas y cada una de las siete políticas a favor de los sectores de mayor ingresos. Y en contra de los de las mayorías populares. Todo el tiempo. En contra el trabajo, la flexibilización laboral. No hay una a favor de los trabajadores, de las trabajadoras”, agregó.

Además, también se defendió sobre la polémica frase sobre "la platita" y dio su explicación:

“En la nota que Ernesto Tenenbaum me hace a mí, la clave es que me dice dos veces es ‘no me hagas tu análisis, tu interpretación de lo que te digo, decime lo que te dice la gente’ esa era la clave de la nota”.

En ese sentido, Daniel Gollan opinó sin pelos en la lengua y disparó contra la prensa: “Se juega todo el tiempo con la cancha inclinada, con un periodismo mafioso, un periodismo absolutamente que toma partido político, pero en forma mafiosa, porque para mí hacer esto con la prensa es parte de una práctica mafiosa”.

El periodismo y la militancia

Por otro lado, Daniel Gollan consideró que para hacerle frente al periodismo "mafioso", una de las soluciones es la militancia y la organización.

“En términos comunicacionales también tenemos una gran potencia por millones de personas que forman parte de este movimiento, y que podríamos, si nos organizamos un poquito mejor, deconstruir rápidamente el discurso que aparece todos los días para luego generar una agenda sobre la cual discute todo el mundo”, describió.

Y remarcó: “El nuestro opina sobre eso cuando en realidad tendría que decir ‘mire, yo a Clarín y La Nación, hasta que no lo vea, le escuche, no le creo nada, porque la verdad es que siempre mienten’. Esa debería ser la primera respuesta hasta ver qué pasó”.