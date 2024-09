Cruz Novillo Astrada atropelló, mató y escapó, pero la Justicia lo sobreseyó.

De este modo, la fiscal Silvana Russi y el juez Fernández entendieron que todas las pericias solicitadas (cámaras de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, examen toxicológico de la víctima, pericias accidentológicas y testimonios de testigos) establecieron que no hubo abandono de persona ni conducta delictiva por parte de Novillo Astrada en el siniestro.

Para Fernández, "en el caso de las acciones imprudentes, como resulta ser aquella que se le atribuyó a Novillo Astrada (…), se requiere verificar; por un lado, que el autor haya infringido un deber de cuidado y, por otro, la incidencia directa de esa infracción en el resultado. Sin ello, no puede hablarse de hecho culposo o imprudente y tampoco, claro está, de la posible comisión de una infracción penal", sostuvo.

"Lo relevante es establecer si (el fallecimiento del peatón) está vinculado directamente a una infracción al deber de cuidado imputable a Novillo Astrada. La respuesta a ese interrogante, es negativa", concluyó el juez. Mientras que Russi el 13 de septiembre emitió un dictamen donde consideró que "no existían elementos suficientes para atribuir al conductor del vehículo la responsabilidad por el resultado, ya sea a título de dolo o culpa."

Por su parte, Novillo Astrada declaró: "Venía por la 9 de Julio y paro en el semáforo en rojo de la calle Arenales, cuando se pone en verde avanzo. Venía con un grupo de autos. Adelante mío viene un taxi y, del lado izquierdo, por la calle Arroyo, de repente se aproxima un peatón que nunca vi, caminando por la calle, no por la senda peatonal. Esta persona nunca frenó a mirar para ver quién venía, por lo que continuó caminando con la luz en verde para los vehículos. Es en ese momento que, al aparecer de forma repentina, lo embisto, lo que me dejó en shock, no sabía qué hacer".

El joven explicó que no asistió a la víctima, porque primero intentó llamar al 911 y a sus padres después, pero no logró comunicarse con ninguno. "Como tampoco vi un móvil policial y al no haber más peaje, al estar en shock y estar cerca del domicilio de mi mamá, como no me atendía, fui hasta la casa y ahí le dije todo lo que había sucedido", aseguró.

Por último, Novillo Astrada aseguró que no toma alcohol desde que su hermano gemelo murió en un accidente "de tránsito en la Ruta 8 (…) Por eso, cuando ocurrió todo esto, se me vino todo de vuelta, y al no saber qué hacer, me fui a buscar a mi madre”, insistió. Sobre por qué no realizó ninguna maniobra para esquivar a la víctima, contó que “a la izquierda tenía el cordón y a la derecha tenía a otro automóvil”.

Por su parte, Rafael Cúneo Libarona habló con Clarín y declaró sobre la absolución de su defendido: "Estamos muy contentos con la resolución del juez y el dictamen del fiscal, los dos opinan igual. Fue un trabajo muy difícil porque había generado una grieta social innecesaria. Todas las pruebas que reunimos y aportamos durante este año de trabajo ayudaron categóricamente al sobreseimiento".

