En tanto, vale destacar que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se diferenció del criterio de hisopado para los contactos estrechos con síntomas establecido por el Ministerio de Salud de Nación.

La ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, pidió anoche que aquellas personas que no tengan indicación de testeo no se acerquen a los centros, para no seguir tensando el sistema ante el incremento de casos de coronavirus generados por la variante Ómicron.

Sin embargo desde la Ciudad de Buenos Aires salieron a diferenciarse: "Al que quiera testearse, lo testeamos", aseguraron fuentes del ministerio de Salud porteño A24.com.

En Ciudad plantearon en cambio que si bien ya no es imprescindible, aquel que quiera hacerlo por precaución, puede hacerlo. "El protocolo lo que hace es que no sea exigencia", aclararon.

Con estas declaraciones, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se opone al nuevo criterio de hisopado del Ministerio de Salud de la Nación (en otra diferencia con el Gobierno nacional, y van...).

El mismo establece que si una persona tiene síntomas compatibles con Covid-19 y tuvo contacto estrecho con un caso positivo, no es estrictamente necesario realizar un test para confirmar el diagnóstico, ya que, ante tan elevada circulación viral, la confirmación puede establecerse por nexo clínico y epidemiológico.

Por otro lado, "si una persona es contacto estrecho y no tiene síntomas, con cinco o siete días de aislamiento, se esté o no vacunado, tendrán el alta sin necesidad de un test", precisó Vizzotti.