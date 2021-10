Córdoba: Fue por un masaje y volvió abusada

Tribunales en Córdoba.jpg La justicia de Córdoba ya investiga el presunto abuso del masajista.

La causa recayó en manos de la fiscal Ingrid Vago, titular de la Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual N°2 de Córdoba. “Hemos recibido dos denuncias. Se ordenó una imputación por abuso sexual simple a tenor del artículo 306 in fine, ante la sospecha de la comisión del delito”, aseguró la funcionaria de la Justicia.

Además, el denunciado, de nombre Fernando Salinas, también buscó salir en los medios para poder dar su versión de los hechos. “Tengo 4 años en este negocio de barrio Ayacucho. En ese tiempo, han pasado miles de personas que se han atendido, de diferentes sexos y con diferentes tratamientos, y nunca he tenido ninguna complicación ni ninguna denuncia. Inmediatamente después de conocer la acusación me puse en contacto con mi abogado. Yo no abusé de ella”, aseveró, negando las acusaciones.

También explicó lo sucedido según su punto de vista. “Ella llegó a las 15:30 por un tratamiento de depilación. Yo le indiqué que ese servicio se realizaba una vez al mes. La depilación la hacen mujeres, yo no lo hago. Yo sólo realizo masajes y algunos tratamientos faciales. Entonces me indica que estaba necesitando masajes porque trabajó en una panadería. Le consulto en qué parte estaba contracturada y me dice que en la espalda, las cervicales y las piernas. Le consulto sí quiere que le haga masajes y me dice que sí”, continuó.

De esta manera, el imputado por presunto abuso sexual aún no se encuentra detenido, aunquela investigación si está en marcha. Cabe recordar que la denuncia fue realizada en el día de ayer (1/10) a la Justicia.