CFK líder espiritual por 1 hora, furcio y un gesto de Massa

Rápidamente, el locutor se dio cuenta y mencionó su nombre correctamente: "¡Gerardo Zamora!".

Volviendo a lo que ocurrió entre los protagonistas, el presidente Alberto Fernández solo estuvo hablando 31 minutos, desde 1:06:00 hasta 1:37:36

Alberto Fernández, CFK y Sergio Massa en Tecnópolis.

El gesto de Sergio Massa

En un momento, la expresidenta disparó contra Mauricio Macri por decir que "los peronistas son golpistas", donde repartió 'palitos' para Alejandro Fantino, Eduardo Feinmann y Jonatan Viale.

Allí, dijo:

Estaba viendo al ex presidente Macri en su canal, La Nación + y decía que yo no lo dejé gobernar, que los peronistas son golpistas. Amigo ¿Lo llevaste a Pichetto de vicepresidente y decís que los peronistas no te dejamos gobernar? Pichetto te votaba hasta el café con leche

En medio de tantas chicanas, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se distanció con un simple gesto: mientras todos aplaudían, él simplemente se agarró las manos y se quedó mirando.

En tanto, desde de la campaña electoral bonaerense, en Junín, el pasado miércoles 8 de septiembre, Massa agradeció a "Alberto y Axel". CFK no existe en el discurso de Massa.