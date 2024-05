CFK contra Javier Milei: "Combo letal"

Luego, la ex mandatario hizo referencia a aquella frase suya que tuvo enorme repercusión sobre "los funcionarios que no funcionan", a la que definió como "autocrítica online" al Frente de Todos, y expresó que en el Gobierno de Javier Milei "al problema de funcionarios que tampoco funcionan (porque no saben o no entienden) se le ha sumado uno infinitamente más grave: el de las ideas que no funcionan, combo letal en materia de gestión estatal".