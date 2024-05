Habrá gas esta noche, aseguró Manuel Adorni y echó culpas, pero Julián Rojo dijo otra cosa

Desde la Secretaría de Energía, liderada por Eduardo Rodríguez Chirillo, indicaron en un comunicado, tras los cortes a industrias y estaciones de GNC, que:

El objetivo está puesto en cuidar la demanda prioritaria y los hogares residenciales. A lo largo del día se irá regularizando la situación de corte de suministro

Las explicaciones de Enarsa por los cortes en el suministro de gas

Previo al anuncio de Manuel Adorni, Enarsa informó en un comunicado que compró el viernes un buque de 44 millones de metros cúbicos de gas natural licuado (GNL) pero que "a último momento la empresa impugnó la carta de crédito (pago) con la que debía pagarse el combustible y no autorizó la descarga del GNL en la terminal de Escobar", que "el barco se encontraba amarrado y conectado a mangueras" y que la situación se normalizó a las 09.00: "Se logró destrabar la descarga y el buque se encuentra en operación".

Enarsa explicó, previo al proceso de normalización de abastecimiento de gas, que "se procedió a cortar el suministro de gas a la demanda no prioritaria (industrias, centrales termoeléctricas y estaciones de GNC) para cuidar a los usuarios prioritarios (hospitales, escuelas, hogares y comercios)", con el objetivo puesto en abastecer "la 'demanda prioritaria' y los hogares residenciales".

El invierno "atípico"

"Estamos haciendo todos los esfuerzos para que eso no ocurra, así lo deseamos, y así ocurrirá. Es un invierno atípico, con temperaturas atípicas y rércord de frío desde 1980", dijo el vocero.

"Detrás de este primer barco creo que hay otra decena de barcos que van a colaborar para que no haya faltante de gas más adelante", remarcó. "Para las primeras horas de la noche esto va a estar regularizado en todas las direcciones, donde hoy no hay suminstrio de gas", enfatizó.

A más de 150 empresas e industrias y a todas las estaciones de servicio de GNC del país se les cortó el suministro de gas.

Lo cierto es que a más de 150 empresas e industrias y a todas las estaciones de servicio de GNC del país se les cortó el suministro de gas para garantizar el abastecimiento a la demanda prioritaria, que son los usuarios residenciales, comercios, hospitales, escuelas e instituciones de bien público.

Pero el economista del IIEP de la UBA, Julián Rojo, fue crítico sobre los argumentos de Adorni:

No hay gas porque no compraron. En los últimos años, durante mayo tenían fecha de amarre unos 7 cargamentos de GNL por unos 12-14 MMm3/día durante el mes. Con fecha de amarre en mayo-24 solo hay 3 cargamentos por 5 MMm3/día. Bolivia, además, no puede mandar más de 5MMm3/día No hay gas porque no compraron. En los últimos años, durante mayo tenían fecha de amarre unos 7 cargamentos de GNL por unos 12-14 MMm3/día durante el mes. Con fecha de amarre en mayo-24 solo hay 3 cargamentos por 5 MMm3/día. Bolivia, además, no puede mandar más de 5MMm3/día

1 Se compraron menos barcos de GNL respecto a mayo anteriores. 5 MMm3/dia contra 12-14 MMm3/d.



2 El gas de Bolivia no alcanza ni para calentar el mate. Solo 5 MMm3/día



3 Temperaturas anómalas (-2.4 °C) juegan pero solo en el sur del país — Julián Rojo (@JulianRojo_) May 29, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JulianRojo_/status/1795833074472845702&partner=&hide_thread=false ¿Por qué se llegó a esto? Es otra cuestión que puede encontrar respuesta en evitar gastos de comprar gas (mirada fiscalista), deficiente planificación energética o ambas.

Planificar y asegurar abastecimiento cuesta pero es deseable porque el costo de oportunidad es muy alto — Julián Rojo (@JulianRojo_) May 29, 2024

El Secretario de Energía se desligó de responsabilidades

También el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, aseguró en su cuenta de 'X' que no es responsabilidad del gobierno de Javier Milei de "no contar con la capacidad plena" del gasoducto a Vaca Muerta y dijo que el consumo residencial creció fuerte en un contexto de bajas temperaturas.

- "Estamos en el otoño más frío desde 1980, no pronosticado y con fuerte demanda de gas. Sumado a situaciones excepcionales (limitación de importación energía de Brasil, salida de embalse), se necesitó incorporar volúmenes de GNL, a precio de mercado, programados para más adelante".

- "El Gobierno Nacional no tiene deudas con los contratistas del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner ni con los de la Reversión del Gasoducto Norte. Los pagos están al día. Asumimos con deudas, contratistas con precios desactualizados desde mayo/23, con Siras pisadas y sin ingreso al mercado libre de cambios".

- "La obra del primer tramo del GPNK y las plantas compresoras Tratayén y Salliqueló debieron haber finalizado en septiembre/23. Este Gobierno regularizó pagos por +$30.000 millones y destinó recursos por otros $47.000 millones en la fase de terminación, debido al retraso heredado".

- "Por tanto, es un despropósito afirmar que no contar con la capacidad plena del GPNK sea responsabilidad de este gobierno y aún más sostener que por no pagar US$40 millones ahora se gastarán US$500 millones".

