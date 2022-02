Cecilia Moreau, la "contención" a Máximo y reto a Guzmán

Renuncia

Acerca de su renuncia a la vicepresidencia del bloque, que hizo pública tras la salida de Máximo Kirchner, Moreau explicó: “Si quieren que me quede, me quedaré; y si no, no ocurrirá, pero me parece que es un gesto que hay que darle al nuevo presidente del bloque para que tenga la libertad de armar la conducción del bloque como a él le parezca”.

En declaraciones a la radio Futurock agregó que le “pareció lo más prudente".

El jueves 3/2 se confirmó que tanto Moreau como Penacca serán ratificadas en las próximas horas como vicepresidenta y secretaria parlamentaria, respectivamente, del bloque del Frente de Todos.

Por último, sobre la votación del acuerdo con el FMI, señaló: "No sé qué va a hacer la Cámpora como organización; si sé que tenemos compañeros que están a favor y otros tenemos diferencias y otros preocupaciones".