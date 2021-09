“Si acá vuelve a primar la inteligencia de los ciudadanos... Esta es la época de mi abuela con (el ex intendente de Lanús, Manuel) Quindimil: ‘agarrá el pan dulce y votá en contra’. ¿Ahora me hacés ir a la cancha?¿Ahora no sabés si viene la Delta y me hacés sacar el barbijo? ¿Ahora me das el IFE? Si la inteligencia prima, ahora te voy a agarrar el pan dulce y te voy a seguir votando en contra ”, argumentó.

“Acá estamos metidos en un quilombo más profundo, que es la de la política económica y el cambio de régimen. Lo mismo es un cambalache que se ha armado, irrelevante, respecto a (cómo se usan) los Derechos Especiales de Giro (DEG). Perro que ladra no muerde. Lo más importante que tiene el decreto es que bajaron la persiana y si cumplen con lo que dice el decreto, con los DEG le van a pagar al Fondo”, señaló Carlos Melconian.

Y continuó con su análisis: "el resto, si emiten o no pesos, es una cuestión jurídica, legal, donde un burócrata, un director o un tipo perteneciente al Estado, que no quiere tener una denuncia penal, dice ‘che, si no les alcanza la emisión de moneda que estábamos proyectando...’ ¿Por qué no les alcanza? Porque el ministro había prometido a principios de año que iba a conseguir en los mercados de deuda más plata que la que la que vencía. Entonces había dicho ‘no vamos a tener que emitir tanto, porque yo voy a conseguir plata’ del mal llamado mercado de capitales ¿Cuál es el problema? Que no está consiguiendo más plata. Entonces tiene que emitir más, y ahí viene toda esta ‘sanata’, donde intervienen economistas que entienden del tema, pero como pertenecen a partidos políticos, ‘empiojan’ el tema”, opinó.