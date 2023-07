A la hora de analizar el cierre de listas, destacó la figura del ministro de Economía: "Sergio Massa tiene una formación peronista. Es un hombre que se preparó y tiene condiciones para liderar y gobernar. Seguramente, lo votaría. Entre Cristina y Massa hay grandes aproximaciones. No veo grandes diferencias entre ellos".

Puede ser que Massa sea un nuevo Menem y creo que tiene una de las características que tenía Menem: la audacia para gobernar y realizar transformaciones. Creo que Massa la tiene. Massa tiene iniciativa, coraje y fuerza. Me parece un gran candidato peronista. Tiene un estilo para generar adhesiones que no tiene Juntos por el Cambio

Y no dejó de recordar el pasado peronista de la expresidente del PRO, Patricia Bullrich: "Se ha transformado en una dirigente importante. La conozco de cuando ella empezó, de alguna manera, a militar en el peronismo y me parece una dirigente interesante".

