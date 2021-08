Burlando estalló contra Waldo Wolff por auto denunciarse

Me acabo de auto denunciar en doce fueros de la Justicia Penal. Si van a tratar la expulsión de Iglesias, pedí que se trate la mía también. No hay posibilidad fáctica de que un tweet despersonalizado, que no tiene intención de nada, haya ido referenciado a ella. Jamás me referí a Florencia Peña. Ni en redes, ni personalmente. Es una operación de prensa. Yo dije que se ponga de rodillas la economía. Si alguien interpretó otra cosa es problema del resto. Me denunciaron por actitudes misóginas. Eso es imposible. El tuit que está en la picota es del 27 de julio, y se descubrió que Florencia Peña había concurrido a la quinta el 28 Me acabo de auto denunciar en doce fueros de la Justicia Penal. Si van a tratar la expulsión de Iglesias, pedí que se trate la mía también. No hay posibilidad fáctica de que un tweet despersonalizado, que no tiene intención de nada, haya ido referenciado a ella. Jamás me referí a Florencia Peña. Ni en redes, ni personalmente. Es una operación de prensa. Yo dije que se ponga de rodillas la economía. Si alguien interpretó otra cosa es problema del resto. Me denunciaron por actitudes misóginas. Eso es imposible. El tuit que está en la picota es del 27 de julio, y se descubrió que Florencia Peña había concurrido a la quinta el 28