Biloba, constructora bajo la lupa en San Sebastián

"Estimados:

Por medio de la presente y en nuestro carácter de subcomisiones, amparadas por la Comisión Interlocutora, que a los fines de la operatoria del Barrio Privado San Sebastián cumple las funciones de Consejo de Propietarios, nos acercamos a ustedes para informar que:

A causa de los constantes y reiteradas molestias que ocasionan las graves problemáticas suscitadas en los últimos meses y agravadas en estos últimos días, en servicios relacionados con falta de disponibilidad de agua en la red, cortes y cambios de tensión constantes de la energía eléctrica como asi también fallas graves y cortes reiterados en el servicio de internet y cable ya sea en domicilios particulares como en áreas en su conjunto, que por sus características, reiteración y/o persistencia, exceden la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y en particular, la ola de pandemia covid19, venimos a informar que, no prestamos nuestro acuerdo a ningún convenio/acuerdo o contrato que vaya a ser celebrado con un equipo de management deportivo, para los fines que la administración habrá estudiado, lo cual genera un gasto extraordinario y no justificado en atención a que dichos recursos deberían ser utilizados para dar solución a lo antes expuesto

Hace tiempo, la Subcomisión de Finanzas se encuentra revisando los presupuestos para poder aprobarlos con el tiempo necesario, y la celebración de un contrato de esta índole con el porcentaje de incidencia en la partida de Gastos Deportivos resulta absolutamente inadmisible, más aún en tiempos donde las energías y los recursos deben ser destinados a resolver en forma urgente, las fallas antes mencionadas. Asimismo, consideramos que en este año es absolutamente indispensable dar tratamiento a organizar/contratar/gestionar lo que sea necesario para contar con un sistema de emergencias médicas propios, protocolo, sala y ambulancia equipada con UTIM y medico 24×7, a los fines de atender las urgencias que los habitantes del barrio puedan demandar

Por otro lado, la Subcomisión de Deportes, quien también firma al pie, manifiesta que si bien surge de la reunión mantenida la semana pasada en administración en la que participaron los futuros gerenciadores que a los mismos los consideramos idóneos para desarrollar un proyecto de administración de actividades deportivas, aún no sabemos con certeza cuáles serán las funciones que cumplirían en esta etapa, cuál sería la forma de relacionarse con nuestra Comisión de Deportes como así también con las demás subcomisiones de cada actividad y que alcance tendrán sus decisiones y si las mismas serán vinculantes. Una vez aclarados esos puntos, recién podremos darle nuestra opinión a la comisión de Finanzas para que puedan evaluar el contrato (en un contexto más amplio) que nos uniría al gerenciador.

Asimismo y con el fin de unificar criterios, les solicitamos que las reuniones de presentación entre el Gerenciador y las distintas subcomisiones cuenten con nuestra presencia, para no volver a padecer la falta de información de las partes involucradas, toda vez que la comisión de deportes debe reportar todo lo actuado a sus pares de otras comisiones y de esa manera mantener informado al vecino que en definitiva fueron quienes le dan sustento.

A la espera de su amable respuesta los saludamos muy atentamente.

Subcomisión de Deportes SS

Subcomisión de Finanzas y Presupuesto SS".

Ya en 2017 ocurrió un ruido cuando su Administradora fue acusada de rechazar la propuesta del Municipio de Pilar de coordinar obras que ayudaran a minimizar el impacto de las inundaciones (des-rellenar 650 hectáreas llevando el nivel actual de casi 6 metros a 2 metros, reducir la altura del polder de casi 7 metros a 2 metros e interconectar sus lagunas para que fuesen reservorios temporarios ante eventos de inundaciones). Y en 2022, siguen los problemas, aparentemente.