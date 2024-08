Axel Kicillof en "shock"; Aníbal F. dice "ruego que no sea cierto"

Convencido de que esta es una “situación absolutamente desgraciada ”, Aníbal indicó: “Como he estado acá esta semana [en París], no tengo mucho dato. La posición que uno tiene que tener en esto es siempre escuchar a la mujer, eso lo aprendí. Y después hay una causa, que tiene que investigarse. Si no tiene nada que ver Alberto, mejor para él. Y si tiene algo que ver con eso, que pague todo lo que le corresponda, no hay ningún tipo de atenuante”.

Y siempre bajo esa postura acotó: “Tiene que ser así, como lo he pensado, lo he trabajado, lo he legislado, en defensa de las mujeres contra cualquier tipo de violencia. ¿Por qué no lo voy a decir ahora? Sería un error. Yo no me hago cargo de que sea cierto, digo que hay que investigarlo. Si llega a ser así, no hay ningún tipo de atenuante”.

Alberto Fernández, denunciado: CFK rompió el silencio

Horas después de las declaraciones de Kicillof y Aníbal Fernández, quien se expresó fue Cristina Kirchner, una voz que era muy esperada fundamentalmente porque fue ella quien había elegido a Alberto Fernández como candidato a presidente -aunque luego, durante el gobierno, había sido crítica del entonces mandatario- .

A través de sus redes sociales, la ex vicepresidenta cuestionó la cobertura mediática del caso porque provocó una "revictimización de la denunciante", y aseguró que "la misoginia, el machismo y la hipocresía, pilares en los que se asienta la violencia verbal o física contra la mujer, no tienen bandera partidaria y atraviesan a la sociedad en todos sus estamentos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CFKArgentina/status/1821941987865395472&partner=&hide_thread=false Alberto Fernández no fue un buen presidente. Tampoco lo fueron Mauricio Macri o Fernando De La Rúa, sólo por mencionar a los que desempeñaron su mandato en lo que va del siglo XXI. Seguramente la lista sería más larga si extendiéramos la cronología.



Pero las imágenes que vimos… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 9, 2024

---------------

Más contenido en Urgente24:

Rocío Marengo recordó su romance con el Kun Agüero y él le respondió: "Un poco de fútbol"

Chile y Brasil acordaron terminar un viejo sueño de Milei: El Corredor Bioceánico

Outlet online lanza zapatillas de marca a solo $30.000: Cómo conseguirlas

Las multas que dejarán de tener vigencia en CABA y no deberán pagarse más

Después de la interna con Scaloni, Paulo Dybala volvería a la Selección