Cortes de gas: Estacioneros de CECHA quieren soluciones ¡ya! (no se salva nadie)

Además, destacó:

El costo de la gestión ineficiente en materia energética cuesta y lo pagan todos los argentinos El costo de la gestión ineficiente en materia energética cuesta y lo pagan todos los argentinos

El ex funcionario dijo que “con el motivo de mostrar el superávit, uno ficticio, decidieron importar menos cargamentos de gas y acá está una de las consecuencias. Nos llevaron a esta situación de estrés extrema que no se vivía desde el año ’84. Hoy los 100 industriales más grandes de Córdoba y Rosario no pudieron abrir sus fábricas ni darles trabajo a sus empleados. Tampoco los taxistas pudieron salir a trabajar para darles de comer a sus familias. Todo es producto de la necesidad de anunciar superávit”,

US$600 millones

El exfuncionario e integrante del equipo de Energía del Frente Renovador denunció que el gobierno gastó en una semana US$ 600 millones para importar energía mientras le pide a la clase media un esfuerzo más.

Luego resaltó:

Es complejo decirle a la sociedad que en el país con mayores recursos de gas, se está cortando a los industriales generando una caída de la producción y ventas ya afectadas por la recesión Es complejo decirle a la sociedad que en el país con mayores recursos de gas, se está cortando a los industriales generando una caída de la producción y ventas ya afectadas por la recesión

Obras del Gasoducto

"Hay una falta de planificación que con el correr de los días empieza a consolidarse en una crisis que va a durar todo el invierno. Si el gobierno hubiera tomado la decisión en enero de continuar con los dos meses de trabajo que le faltaban al Gasoducto, hoy no tendríamos este problema” concluyó Agustín Gerez.

