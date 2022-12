Arden los M por Redrado pero Carlos Pagni ya cubrió el cupo

Luego de las elecciones el presidente dijo: ‘Que el dólar se vaya donde se tenga que ir y que los argentinos aprendan a votar’

image.png

Ahora bien, lo que filtran las quejas de ciertos macristas es que Macri ya no es garantía de nada para ocupar cargos o para ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar políticas públicas. ¿Todavía cree Sandleris que puede opinar sobre macroeconomía? Ocupar un cargo público en Argentina, parece, da chapa de algo sin importar cómo le fue a esa persona en la gestión. Qué país generoso...

En todo caso, Sandleris debería saber que en el entorno de Larreta destacaron de Redrado: "Su gestión al frente del BCRA estuvo marcada por el pago de la deuda externa al FMI y, más adelante, por el contexto global desatado a partir de la crisis de las hipotecas subprime, en 2008. Cuando asumió su gestión, el BCRA disponía de US$18 mil millones de reservas y el dólar costaba $2,99. Al finalizar su ciclo, el Central contaba con US$ 48 mil millones y la divisa cotizaba a $3,81".

Tal vez, lo mejor para el economista keynesiano que militó con Axel Kicillof en sus años como estudiante de la UBA, lo mejor sea buscar en el archivo qué tiene para mostrar de su gestión, en todo caso para que el debate sea intelectualmente más enriquecedor a los ojos del electorado.

Carlos Pagni no se puede quejar

El columnista de La Nación y conductor de LN+ intentó fogonear las críticas contra Larreta, dejando en evidencia cierta incomodidad por ver cómo el presidenciable está dejando afuera a muchas personas que creían tener un lugar asegurado: "Entre los economistas, en cambio, la incorporación de Redrado desató sobre Larreta una impresionante lluvia ácida. Basta recorrer las cuentas de Twitter de algunos de ellos como Marcos Buscaglia, Diana Mondino, Lucas Llach o Guido Sandleris, para advertir el costo que está pagando el candidato. Lo más notorio es que algunos de ellos, como Sandleris o Llach, forman parte de los equipos de Larreta".

Entonces, pegó en la nota los tuits de Marcos Buscaglia, economista y columnista de su programa, Odisea Argentina, quien contraatacó en muy duros términos contra Larreta y Redrado:

"Entre tantas cosas malas que se pueden decir de la incorporación de Redrado al gobierno de la ciudad, hoy quiero destacar una. Demuestra la falta de capacidad de discernir un buen de un mal economista. Redrado se vende como que tiene grandes conexiones internacionales.

Sin embargo, es puro humo. Durante más de 10 años traje inversores internacionales a la Argentina, viendo entre otros a funcionarios públicos, y entre ellos a Redrado. No hay un solo inversor que no piense que es un chanta atómico. Se reían de él. Me ha tocado estar en presentaciones suyas donde, siendo presidente del banco central, y habiendo despertado al cancer de la inflación en la Argentina, no mencionaba la palabra inflación. Si Larreta fuese sommelier, le venderían Toro como si fuese un Trapiche Gran Medalla Sin embargo, es puro humo. Durante más de 10 años traje inversores internacionales a la Argentina, viendo entre otros a funcionarios públicos, y entre ellos a Redrado. No hay un solo inversor que no piense que es un chanta atómico. Se reían de él. Me ha tocado estar en presentaciones suyas donde, siendo presidente del banco central, y habiendo despertado al cancer de la inflación en la Argentina, no mencionaba la palabra inflación. Si Larreta fuese sommelier, le venderían Toro como si fuese un Trapiche Gran Medalla

Un presidente no tiene que saber de economía, pero tiene que poder distinguir la calidad de sus colaboradores. Un muy mal paso de Larreta".

image.png

El analista financiero y socio de AdCap, Javier Timerman, cruzó a Buscaglia:

Marcos, yo también traigo inversores hace casi 30 años. Tuve una experiencia diferente a la tuya y me consta que Martín tiene una muy buena relación con los dueños de muchos de los fondos, con funcionarios de las multilaterales y con empresarios de la economía real. En su equipo estaban Lacunza y Pedro Rabassa, que después trabajó para Matus Eugenia. Creo que para contribuir con nuestro querido país tenemos que bajar un cambio entre colegas. Un abrazo Marcos, yo también traigo inversores hace casi 30 años. Tuve una experiencia diferente a la tuya y me consta que Martín tiene una muy buena relación con los dueños de muchos de los fondos, con funcionarios de las multilaterales y con empresarios de la economía real. En su equipo estaban Lacunza y Pedro Rabassa, que después trabajó para Matus Eugenia. Creo que para contribuir con nuestro querido país tenemos que bajar un cambio entre colegas. Un abrazo

La pregunta es si fue un mensaje para Redrado o para Larreta. Tal vez cueste varias sesiones de terapia aceptar que Nicolás Dujovne hubo uno, que Larreta no es Macri y que el propio Macri se interesa muy poco por sus voceros. Solo los considera un empleado más del montón.

Más contenidos en Urgente24

Entre encuesta y referendum, Javier Milei juega de local en Clarín

Desconectado: Alberto Fernández explotó contra los alumnos de la UBA

AFIP va sobre los plazos fijos: Todo lo que tenés que saber

Diego Brancatelli chicaneó al pelado de Crónica TV

Juan Schiaretti vapulea a Alberto y lo deja aún más solo