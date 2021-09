Y, en declaraciones a El Destape Radio, añadió:

Me dijo 'voy a aplicar una de esas medidas que te gustan a vos, te va a llamar (el entonces presidente del Banco Central, Guido) Sandleris para explicarte, te pido que me ayudes porque no tenemos cómo parar el drenaje de dólares que se están yendo'. Por supuesto que me lo dijo

Según Fernández, "en nosotros primó el sentido de responsabilidad y lo ayudamos a que salga, que llegue al 10 de diciembre, y que toda la transición sea respetando las normas, y al mismo tiempo, parar eso que había disparado cuando fue detrás de las PASO, poner un poco de orden en la economía porque los que sufren son los argentinos".

Antecedentes

El Presidente suele contar -siempre con sentido crítico- supuestas conversaciones que ha tenido con Macri.

Luego de que el exPresidente revelara que terminaba su jornada a las "7 de la tarde" y luego se dedicaba a "ver Netflix", el actual jefe de Estado dijo que no se sorprendió de esos comentarios porque:

al día siguiente de ganar las elecciones, cuando me planteó que cada dos semanas me tome unos días de descanso, o que no trabaje más allá de las 7 o 6 de la tarde porque era muy agotador

"Yo lo miraba con cara de que estábamos en un problema, porque no debería haber sido el primer tema a tocar, pero así es Macri: lo que vimos es algo genuino", contó en mayo.

Antes, en lo relativo a la pandemia, el Presidente dijo varias veces que su antecesor le recomendó no cerrar la economía independientemente del resultado sanitario. Relató en agosto del año pasado:

Al día siguiente que dicté la cuarentena, él (por Mauricio Macri) me llamó y lo que me recomendó es que no hagamos cuarentena, que dejemos a toda la gente en la calle que murieran los que tengan que morirse. Él cree eso y actúa en consecuencia. Gracias a Dios estoy muy lejos de eso. Para mí la política es cuidar a la gente, la salud de la gente, preservar el trabajo

Macri confirmó luego que esa conversación existió, pero desmintió lo que afirmó Fernández. “Es falsa la versión que el Presidente ha dado sobre nuestra conversación. De ninguna manera dije las cosas que ha relatado en estos días”, dijo en un comunicado publicado días después.