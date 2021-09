Luis Brandoni le pegó duro a Mauricio Macri

Respecto de la lista por la cual se presenta para las PASO, de los próximos días señaló que ve ve "alguna posibilidad, que no es solo testimonial, testimonial en todo caso es mi nombre en el último lugar de la lista porque ya no es momento para presentación" y agregó que "es necesario que se incorpore gente joven a la política"

Luego reflexionó que "la decisión de integrar una lista radical, es legítimo para una PASO, es una aspiración que teníamos desde hace tiempo. El partido con sus matices y diferencias sigue siendo un partido unificado"

En ese sentido acotó que "si hay radicales en otra lista para estas PASO significa que le estamos dando al ciudadano porteño la opción de elegir entre unos y otros. En definitiva van a formar un solo bloque para las elecciones de noviembre".

Además amplió, "a nosotros nos va a votar algún ciudadano porteño que no sea radical, no son estrictamente ideológicas las razones por las que nos van a votar, en noviembre se jugará la verdad de la elección parlamentaria".

Consultado por la marcha de las campañas dijo que "el debate de campaña esta teñido de un interés que no son estrictamente políticos y me refiero al nivel de audiencia que tienen los medios, hay gente muy interesante que no la llaman ni por causalidad porque no mejora el raiting".

Al respecto sumó "Un debate se supone que es menos atractivo que unos chimentos que tengan que ver con la vida íntima de una persona"

luis-brandoni.jpg Luis Brandoni no dejó lugar a dudas

Luis Brandoni Vs. Mauricio Macri

En el transcurso de la charla con el Doctor Jorge Rizzo, en el programa Gente de Derecho, Luis Brandoni consideró los dichos de Mauricio Macri respecto de ganar plata evadiendo impuestos, de manera crítica.

"Me parece una apreciación muy aventurada pero no es menos cierta, no es la única forma de ganar plata hay gente que ha ganado mucha plata sin evadir impuestos"

Al margen de las cuestiones políticas habló de la pandemia en cuanto al espectáculo refiere. "Lo de la pandemia es tremendo para los actores y obviamente para gran parte de la población pero este episodio es muy singular porque se cerraron los teatros y se paró la producción cinematográfica"

En esa línea explicó: “Fuimos a ver a Alberto Fernández hace un año aproximadamente con el propósito de ver si se podía aliviar esta situación y dijo que se iba a intentar resolver pero primero había que solucionar el tema de la pandemia".

Por último volvió la política y concluyó diciendo para cerrar diciendo: "En noviembre se juega la verdad de las elección parlamentarias".