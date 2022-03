Alberto Fernández en un dilema: Entregar a Martín Guzmán

Ahora bien, el retuit de Fernández a la participación del expresidente Néstor Kirchner en 678 deja entrever que muy posiblemente Guzmán sea quien deje el gobierno tras el acuerdo:

Estábamos renegociando la deuda privada, teníamos que hacer una quita de 70.000 millones de dólares. Orlando, ¿yo lo voy a poner a Kunkel de presidente del Banco Central? Tenemos que hablar con sinceridad. Me miraban con desconfianza desde los sectores concentrados. Veníamos de un default que nos había cerrado todas las puertas del mercado financiero. Teníamos que tratar de generar algún tipo de señal para consolidar la quita de deuda más importante de la historia argentina. Por eso fue Martín Redrado

https://twitter.com/MarceOzz/status/1488314484645154820 Dice Néstor que desdramaticen un poco. pic.twitter.com/YfwgDjJJFe — MarceOzz (@MarceOzz) February 1, 2022

Jorge Asís y las sospechas de La Doctora

En este marco, interesante una parte de la columna del escritor Jorge Asís:

La Doctora sabe que el ministro Martín Guzmán, El Chapito, le mintió. No es sospecha inspirada en intuición. Es certeza. Chapito le mandó la información cambiada. Como a Máximo. Consta que a Alberto le conviene que La Doctora crea que él forma parte de la mentira. Y que no crea que a Alberto también le hayan mentido La Doctora sabe que el ministro Martín Guzmán, El Chapito, le mintió. No es sospecha inspirada en intuición. Es certeza. Chapito le mandó la información cambiada. Como a Máximo. Consta que a Alberto le conviene que La Doctora crea que él forma parte de la mentira. Y que no crea que a Alberto también le hayan mentido

"Arrastrado por las sarasas y fantasías. Manipulaciones discretas que convirtieron a Alberto en rehén de Guzmán. Pero Alberto se esmera en simular que conduce a Guzmán. Obligado a aprobar lo que el ministro disponga. Asociado al destino.

Es grave porque el destino que La Doctora y El Influencer le reservan a Guzmán es el alejamiento del gobierno. Y devolverlo a Stiglitz con una estampilla en la calva. Sea aprobado, lo más probable, el “marco de entendimiento”. La cadena perpetua que rescata al país del castigo de la hoguera", agregó.