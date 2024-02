Alberto Fernández insiste en que no robó: "Yo hago de la honestidad un culto"

Sucede que durante la totalidad del mandato de Fernández, la titularidad en Nación Seguros estuvo en manos de Alberto Pagliano, un amigo cercano del entonces presidente. Por este motivo, el fiscal federal Ramiro González impulsó la investigación penal contra el expresidente por la presunta contratación irregular de los seguros del Banco Nación para la administración pública a través de un gestor privado de apellidos Martínez Sosa, que sería esposo de una de las secretarias del mandatario.

Ahora, con la Justicia de por medio, Alberto Fernández salió a defenderse nuevamente, y en una entrevista con radio La Red dijo que "no robó nada" y que era "honesto".

"El único vínculo patrimonial que yo tengo con Martínez Sosa es una deuda y fue un préstamo personal, un préstamo que yo declaré ante la AFIP, y que puede no haberlo declarado porque no era ni siquiera funcionario, pero lo declaré igual", detalló el expresidente.

"Yo quiero ser sincero, yo hago de la honestidad un culto y yo sé que soy un hombre público, por eso estoy hablando, porque tengo que explicarle a la gente", agregó.

En esa línea, el expresidente y actual titular del PJ nacional disparó:

"Yo no he robado nada ni he participado de ningún negociado; ni he autorizado ningún negociado y esto no es un negociado. Y están afectando a mucha gente de bien simplemente porque alguien dijo que eso era una caja".

Respecto de la denuncia, el también profesor de derecho opinó: "Me parece razonable, el concepto imputación es que se investigue".

Martínez Sosa, el marido de su secretaria María Cantero, habría gestionado pólizas de ANSES ante Nación Seguros por más de 20 mil millones de pesos.

"No me pregunten por Martínez Sosa porque jamás en mi vida con él hablé del tema de sus seguros", dijo Alberto Fernández para seguir aclarando el tema. "Él me conoce, sabe que si me hubiera pedido una cosa así le digo 'Héctor esto no me lo podés pedir y listo'", sentenció.