Alberto Fernández consiguió trabajo: Qué político lo contrató

De todos modos, desde su círculo, aseguran que el viaje de Alberto Fernández estaba planificado con anterioridad a que se develara esta trama en la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Sobre la causa relacionada con los negocios en seguros, se conoció que quedó a cargo del juez Julián Ercolini y del fiscal Ramiro González, quien imputó a Alberto Fernández y solicitó una serie de medidas de prueba, incluyendo datos y documentos de la ANSES y otros organismos estatales.

Por último, se conoció que luego de que el expresidente de las charlas en México, regresará a Argentina en menos de una semana para luego partir hacia España, donde pasará la Semana Santa junto a su pareja Fabiola Yáñez y su hijo Francisco.

"Yo hago de la honestidad un culto"

Sobre las denuncias en su contra, Alberto Fernández salió a defenderse nuevamente, y en una entrevista con radio La Red dijo que "no robó nada" y que era "honesto".

"Yo quiero ser sincero, yo hago de la honestidad un culto y yo sé que soy un hombre público, por eso estoy hablando, porque tengo que explicarle a la gente", agregó.

En esa línea, el expresidente y actual titular del PJ nacional disparó: "Yo no he robado nada ni he participado de ningún negociado; ni he autorizado ningún negociado y esto no es un negociado. Y están afectando a mucha gente de bien simplemente porque alguien dijo que eso era una caja".

Respecto de la denuncia, el también profesor de derecho opinó: "Me parece razonable, el concepto imputación es que se investigue".