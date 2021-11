Acuerdo con el FMI: Ojo con los posibles aliados del FdT...

En el Frente de Todos repiten que el acuerdo con el Fondo será “preservando el crecimiento económico y la inclusión social”.

Así, tratan de calmar los ánimos en las bancadas opositoras.

alejandro-topo-rodriguez.jpg Alejandro ‘Topo’ Rodríguez advirtió sobre darle un “cheque en blanco” al Gobierno cuando llegue al Congreso del programa plurianual pactado con el FMI.

Se trata del Congreso donde el Frente de Todos perdió el quórum en el Senado y donde sigue sin tener mayoría en Diputados, por lo que requiere sí o sí de los votos de los bloques opositores no alineados con Juntos por el Cambio.

Desde uno de esos bloques, el diputado nacional lavagnista Alejandro "Topo" Rodríguez (Consenso Federal-Buenos Aires) advirtió que "el Congreso no debe entregar un cheque en blanco"al Gobierno, en referencia a la propuesta que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso en relación a la negociación de la deuda con el FMI.

"Primero, el crecimiento, y el federalismo productivo debe ser el motor de ese crecimiento", indicó el referente del exministro de Economía Roberto Lavagna en la Cámara baja, adelantando el escenario de negociaciones con el oficialismo, las que encabezará principalmente Sergio Massa como titular de la Cámara baja.

El recuerdo del acuerdo con los privados

El ‘Topo’ Rodríguez advirtió sobre el acuerdo con el Fondo y mencionó un antecedente cercano: "el Congreso debe estar atento para no ser corresponsable de un fracaso indisimulable resultante del eventual acuerdo que se alcance con el Fondo Monetario Internacional, como ocurrió en 2020 con el pacto con los acreedores privados. Para ello, no debe volver a extenderle al Gobierno Nacional un cheque en blanco".

"Valga recordar que en 2020 el Congreso dio un claro respaldo institucional al Poder Ejecutivo para llevar adelante la negociación con los acreedores privados y lo cierto es que, a pocos meses de cerrado ese acuerdo, el Riesgo País de Argentina tocó los 1.800 puntos básicos. Aquello constituyó un indisimulable fracaso compartido que no debe repetirse", recordó.

"Por el contrario, corresponde exigir que tanto el "programa plurianual" como la propuesta para negociar con el FMI incluyan un conjunto mínimo de condiciones orientadas a defender el interés nacional", señaló el legislador en un comunicado de prensa.

"El Congreso debe asegurarse que la estrategia de negociación priorizará el interés nacional; el Gobierno debe comprometerse a no seguir entregando dólares, a cambio de pesos, a los fondos especulativos; se debe formular e implementar una estrategia consistente y eficaz para desarmar la bola de intereses de Pases y Leliqs", completó.

¿Se viene alguna Emergencia?

Los días pasan y el Gobierno nacional no cierra el acuerdo con el FMI, que luego se deberá negociar en el Congreso con los bloques no aliados. Habrá que ver qué pedidos hacen o qué cambios pretenden como indicó ‘Topo’ Rodríguez, cuyas declaraciones también hacen pensar si en medio del acuerdo con el Fondo no puede surgir la idea en el Gobierno de declarar algún tipo de emergencia que delegue facultades, lo que quitaría de en medio de las negociaciones a la oposición y a Sergio Massa, quien esta semana tuvo gran protagonismo al prometer una nueva Ley de alquileres ante los empresarios de la construcción, adelantando un debate que en campaña explicitó Juntos por el Cambio y que él ahora supo impulsar.