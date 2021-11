Consultado sobre si el Presidente tenía "margen" para encabezar un épica como la de Macri, Timerman respondió sin vacilar: "Totalmente".

Explicó:

900 mil persona que votaron al FdT no fueron a votar en las PASO. Fijate si no había terreno para iniciar una epopeya de recuperación, de recuperar votos, de hacer algo en la provincia de Buenos Aires, de tratar de generar una mística de que el Gobierno está al frente de lo que pasa en el país

En cuanto a la intención de voto, Timerman anticipó un resultado en línea con la de las PASO, con el Gobierno "4 o 5 puntos abajo" de Juntos por el Cambio.

Y agregó:

Hablá con los que hacen tracking (sondeo continuo) y dicen que puede crecer la diferencia. El riesgo de perder por más en la provincia, y eso significa perder por más el país

Timerman subrayó que "el caudal de voto del FdT en las PASO es el de Cristina, se perdió lo que sumaron Alberto y Sergio Massa". Consideró que el oficialismo "perdió el centro, la clase media". Explicó:

En la provincia de Buenos Aires 400 mil votos que votaron al FdT en las PASO en 2019 ahora fueron a Juntos. Facundo Manes abrió una puerta que permitió votar contra el Gobierno

El analista político Raúl Timerman, director de la consultora Grupo de Opinión Pública (GOP). Raúl Timerman. El director del GOP comparó las actitudes de Alberto Fernández y Mauricio Macri tras la derrota en las PASO, y ponderó la del exPresidente.

CFK, aislada

En relación al escenario después de lo que todo indica será una nueva derrota para el FdT, Timerman consideró que "lo natural y deseable que tiene que suceder es el empoderamiento del Presidente".

El consultor descartó que se produzca una nueva crisis en el Gobierno como la que ocurrió tras las PASO, con la presentación de renuncias de ministros que responden a la Vicepresidente así como una nueva carta con quejas.

"Creo que Alberto se va a anticipar y va a tomar la decisión y anunciar qué va a hacer después de asumir la derrota. A partir ahí va a decir qué va a corregir", estimó en ese sentido y también anticipó que el Presidente "va a tener algún acompañamiento de sectores de la oposición que hoy se muestran duros porque están en campaña".

En cuanto a la Vicepresidente, el director del GOP opinó que "lo más probable es que se refugié en su núcleo duro, La Cámpora y el 25% de votos". Se explayó:

Yo la veo más bien aislándose, preservando su capital político, que ha perdido mucho: perdió el centro traído por Alberto y Massa, y por izquierda, el FIT creció mucho a costa del FdT

Sobre la posibilidad de una ruptura entre el Presidente y su Vice como consecuencia del deterioro electoral, Timerman opinó que "el destino" de ambos es "llegar juntos al final del mandato", lo que implica "acuerdos y peleas".