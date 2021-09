"$500 por el voto": Así ganó el FdT en Lamarque

El video donde se escucha a la mujer diciendo "tenemos que cobrar los que votamos", y al intendente exigiendo el "ticket":

La venganza contra Sergio Hernández

Esta mañana, Arena iría a la fiscalía para presentar una denuncia. Tiene otro video que muestra a una "representante" del intendente que la lleva a la Unidad Básica para cobrar y, también, un audio de una persona que dice que Hernández "va a pagar $500 o una bolsa de mercadería si el domingo votan la lista del FdT".

Hasta ayer, solo existía esta "denuncia" pública y Arena dice tenerle desconfianza a la policía local

La "venganza" de la que habla la mujer de 23 años que realizaba tareas temporalmente para la comuna donde cobraba $8.000 por 10 días de trabajo de limpieza de las calles, y tiene domicilio en la zona urbana de la localidad, es porque, según contó, se anotó, junto a familiares, en una lista para votar la boleta del Frente de Todos.

Contó que la pasaron a buscar para llevarla hasta la escuela, pero no estaba incluida en el padrón entonces no pudo emitir su voto. Igualmente 'la chofer' la llevó hasta la Unidad Básica para cobrar, pero Hernández no le pago y ella lo grabó, que fueron los videos difundidos.

Arena relató que al no poder cobrar el dinero le pidió a Hernández un bolsón de mercadería, pero que se lo negó y de forma abrupta la retiró de la oficina y al mismo tiempo les decía a un grupo de personas presentes que "no traigan más a nadie si no tienen el ticket".

"Yo les avise que lo había grabado y que lo iba a escrachar por todos lados. Estas cosas es lo que siempre hace para las elecciones y después se olvida de la gente", manifestó. Dijo que le habían pedido que borrar los videos, porque "esto es una venganza por todo lo que hizo Hernández con mi familia y con la muerte de mi papá".