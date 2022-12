2 con tarjeta roja: Victoria Donda y Rodolfo Gabrielli

https://twitter.com/vikidonda/status/1608653099555786753 Texto completo de mi renuncia. pic.twitter.com/dJuUOjqToW — Victoria Donda Perez (@vikidonda) December 30, 2022

El caso Donda

"Desde hace un mes estoy transitando el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos por el secuestrador y torturador de mis padres, responsable de su desaparición y de que yo haya nacido en la ESMA. Es un proceso que me recuerda quién soy, mi identidad personal y política".

“Hoy redacto estas líneas alejándome de mi rol institucional como titular del INADI, justamente convencida de que se dejó de escuchar allí donde más se debe hacerlo”.

“Agravando fuertemente lo anterior, por el hecho de ser mujer y no encontrar en el gobierno nacional espacio legítimo para que nuestras voces sean debidamente escuchadas, hace pocos minutos me enteré a través de Juan Manuel Olmos, jefe de Asesores de la Presidencia, sobre la posibilidad de mi corrimiento del INADI, centralmente como consecuencia –según me informaron– de mi posicionamiento político respecto a la etapa actual, elemento que hice visible en reiteradas ocasiones en mi discurso público”.

“Se dejó de escuchar a las voces que desde hace tiempo largo venimos insistiendo en la necesidad de establecer instancias para llegar a una síntesis necesaria en medio de una gestión nacional que cada vez nos fue dejando con más sabor amargo y sin capacidad de respuesta a demandas crecientes y complejas para una sociedad que espera más de nosotros”.

El caso Gabrielli

El ministerio de Economía habría aprobado un plan de inversión y modernización de las plantas productivas para mejorar la capacidad de la Casa de la Moneda y cumplir con la demanda interna y el desarrollo de servicios digitales, pero no vieron reflejado el resultado.

Asimismo, la Casa de la Moneda, no pudo cubrir la alta demanda de billetes requeridos para el 2022 y se hicieron dos subcontrataciones: más de 257 millones de billetes a la Casa de Moneda de Brasil para los que se pagaron más de $3051 millones y de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España llegaron 69 millones de billetes, que costaron más de $638 millones.

Los resultados decepcionantes de la gestión no son el único problema de la Casa de la Moneda. En septiembre pasado, la entidad generó polémica cuando se conoció que iban a realizar una acción destinada a regalar 1.700 camisetas de la Selección Argentina a sus empleados. El motivo era agasajar a los empleados del organismoen la fecha de aniversario. Sin embargo, todo se frenó cuando estallaron las críticas por el costo excesivo en plena etapa de recortes de gastos fiscales en la administración pública.

También la Casa de la Moneda había informado en abril que Argentina iba a contar con nuevos billetes entre agosto y septiembre con las caras de próceres, como José de San Martín o Martín Miguel de Güemes. Sin embargo nunca se ejecutó el anuncio y no solo no hubo billetes nuevos sino que además gran parte de los billetes que el Banco Central puso en circulación este año fueron producidos en el exterior.

gabrielli.jpg Rodolfo Gabrielli.

