12 años después, CFK pidió otro diálogo desde el lunes 13/09

Espero que el lunes podamos debatir un país sin agravios, sin insultos, que cuando vayamos a discutir a un medio no maltraten a un candidato.

La responsabilidad institucional no es solamente de quienes gobiernan, es también de la oposición, de los medios, de los sindicatos, de los empresarios, que tienen que saber que un país no se construye solo.

¿Vamos a seguir en esta disputa miserable que nos proponen, donde los problemas no están en la mesa de debate? ¿Van a ir a proponer al Congreso sacar las indemnizaciones y precarizar el trabajo?

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1436051583813423108 Lo prometido: el videito de Perón que me mandó Alberto. pic.twitter.com/z4y654Tesa — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 9, 2021

cristina-tecnopolis.jpg Cristina Kirchner al micrófono este jueves en el cierre de campaña del Frente de Todos. Foto: NA.

En 2009

La oportunidad anterior en que CFK convocó a un diálogo fue en 2009, 11 días después de los comicios legislativos en los que la lista de Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa fue derrotada en las elecciones de renovación legislativa.

En una situación política muy precaria para el entonces Frente para la Victoria, en aquella ocasión CFK convocó:

Debemos convocar al más amplio diálogo a todos los sectores. Es necesario tener la amplitud de convocar y escuchar a todos y ver la viabilidad de las propuestas que los distintos sectores acompañen al Gobierno.

Es necesario discutir a fondo el sistema de representación de los partidos políticos. Estoy hablando de una reforma más amplia, que en Santa Fe ya está vigente. Un sistema de doble turno electivo. De elecciones primarias, donde vota el conjunto de la sociedad entre los candidatos que tienen. Y luego en una segunda ocasión, la ciudadanía elige.

La etapa que vive el mundo, de una crisis muy profunda, y la inmensa posibilidad que tiene nuestro país, va a exigir un gran esfuerzo por parte de todos en el diálogo para que la economía siga siendo lograr el bienestar de la sociedad y no de un sólo sector, o de los sectores con mayor poder de lobby.

Debemos iniciar una nueva etapa todos los argentinos. Vamos a sentar en una mesa a quien representa a las finanzas, a la industria, a los servicios, al sector de la energía, al campo, y a los trabajadores, por supuesto.

Sin embargo, en una contradicción aparente, en la misma pieza oratoria, ella condicionó o limitó el diálogo futuro:

La historia de tantas frustraciones y fracasos nos obliga a actuar con mucha responsabilidad, escuchar todas las propuestas y también a ser escuchados cuando se explican las decisiones. El diálogo es maravilloso, pero luego de dialogar hay que tomar decisiones.

En verdad, el diálogo se citó pero nunca funcionó en cuanto a conclusiones, y finalmente fue abandonado. Solo fue una cortina de humo hasta que la Administración CFK pudo reaccionar luego de la derrota.

Sin embargo, para el Ejecutivo Nacional tuvo un logro importante: la ruptura entre Elisa Carrió y Margarita Stolbizer, quienes habían logrado un muy buen resultado electoral. Stolbizer aceptó la invitación y Carrió no, dando por concluida la sociedad política.