ANSES presiona en Diputados por Deuda Previsional

La titular de la Anses fue una de las oradoras en la reunión informativa que convocó este miércoles la Comisión con la intención de escuchar a diferentes especialistas y traccionar el debate para lograr que los diputados sesionen. Al ser una reunión informativa, no es necesario reunir quórum. Continúa el relato:

Les tenemos que decir que no pueden porque no hay una ley, ya que tenía que ser tratada en la Cámara de Diputados y lamentablemente los diputados de la oposición no vinieron a trabajar y no dieron quórum para que la ley salga. Les tenemos que decir que no pueden porque no hay una ley, ya que tenía que ser tratada en la Cámara de Diputados y lamentablemente los diputados de la oposición no vinieron a trabajar y no dieron quórum para que la ley salga.

El nuevo Plan de Pago de Deuda Previsional, que ya cuenta con media sanción en el Senado desde junio, no pudo ser tratado en la sesión del 21 de diciembre por la falta de quórum que no dio la oposición en Diputados. La urgencia está dada en que la moratoria anterior venció el 31 de diciembre del 2022.

Además, Raverta indicó que “lo que era natural desde 2004 y después con la ley de 2014 hoy ya no lo es. Por eso es urgente que discutamos esta ley que es imprescindible para que 800 mil argentinas y argentinos puedan jubilarse este año”.

En este marco, la Directora ejecutiva lamentó que “a partir del 1° de enero en nuestras oficinas de ANSES todos los días recibimos a hombres y mujeres que tienen la edad para jubilarse y le tenemos que decir que no pueden porque no hay una ley, ya que tenía que ser tratada en la Cámara de Diputados y lamentablemente los diputados de la oposición no vinieron a trabajar y no dieron quórum para que la ley salga”.

El nuevo Plan prevé 2 mecanismos para que las y los argentinos puedan tener el derecho a jubilarse. Quienes ya tienen la edad jubilatoria, podrán acceder a un plan para pagar las cuotas que deben desde 2008 de acuerdo a su historia previsional. El porcentaje se va a ir descontando del haber previsional y el pago se puede realizar en hasta 120 cuotas, con el objetivo de mantener un aporte mensual equivalente al que realiza el trabajador en actividad.

Además, el proyecto incorpora un instrumento novedoso que es la cancelación de aportes en edad pre jubilatoria. Mariano Recalde, uno de los impulsores del proyecto, señaló que esta modalidad permite "anticiparse a los problemas" de falta de aportes y estará disponible para quienes estén a diez años de cumplir la edad de jubilarse.

La alternativa para quienes cumplen la edad jubilatoria y no pudieron registrar sus años laborales es acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Un monto que paga la Anses a quienes no cuentan con ninguna jubilación ni pensión y que no toma en cuenta los años aportados y equivale al 80% del haber mínimo, es decir, 40.099 pesos en enero.

Respecto del financiamiento para el Plan de Pago de Deuda Previsional, la titular de ANSES explicó que “el presupuesto para esta ley ya se discutió en el Congreso y se asignó. Por lo tanto, el argumento de la erogación presupuestaria ya está saldado”.

Además, agregó y recalcó que es una ley que le conviene a las y los argentinos, ya que el plan de pago de deuda previsional permitirá dar continuidad a la cobertura previsional de la Argentina que es única en la región.

