Polémico pasaporte: Sin entregas, lanzan provisorio

Por lo que lanzaron una medida por la cual "los documentos de viaje, emitidos conforme la presente medida, tendrán una validez limitada de ocho meses". Además, " contarán con una nomenclatura diferenciada y serán repuestos sin cargo por pasaportes Ordinarios Electrónicos cuando la situación lo permita".

Las libretas de pasaportes electrónicos son confeccionadas respetando las recomendaciones internacionales para documentos de viaje establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional.

La tecnología incorporada en las mismas permite la autentificación biométrica de cada individuo a través de los datos almacenados en el microchip incrustado en las contratapas.

Aunque aclara que todos los pasaportes emitidos antes de dicha medida mantendrán su vigencia y serán válidos hasta la fecha de su vencimiento. Esto aplicará únicamente para los nuevos trámites y será un pasaporte provisorio.

image.png Falta de insumos y complicaciones para obtener el pasaporte.

Lo cierto es que esto afecta directamente a los viajeros. Tal es el caso de Mauro Santini, un hombre que planeaba viajar junto a su familia a República Dominicana el pasado 1° de enero y tuvo que suspender sus vacaciones.

Según publicó TN, en una entrevista, el hombre que vive en Córdoba, realizó el trámite para obtener el pasaporte al instante y nunca se lo entregaron. “Me dijeron que el problema lo tenían en la casa central (Buenos Aires) por un tema con el data center. Lo que me sorprendió es que seguían tomando trámites, la gente pagaba por sus pasaportes, pero al igual que a mi no se los entregaron ”, aseguró.

Santini tenía el pasaporte en regla, ya que le vencía dentro de cuatro meses, pero para ingresar a República Dominicana necesitaba seis meses de vigencia. Por eso es que necesitó realizar el trámite.

“Cu ando iniciás un nuevo trámite, por más que tengas el pasaporte en regla, el anterior se te invalida y ya no lo podés utilizar ”, expresó. Un dato no menor para tener en cuenta a la hora de viajar.

Cuánto cuesta sacar el pasaporte en 2023

Para sacar el pasaporte por primera vez o para renovarlo el trámite cuesta $4.000 (enero 2023) puede tardar alrededor de 20 días (en tiempos habituales).

(enero 2023) puede tardar (en tiempos habituales). Para obtenerlo de forma más rápida está la opción " Pasaporte exprés " que tiene un costo adicional de $3.500 (total: $7.500) y este será recibido en el domicilio dentro de 4 días hábiles posteriores a la fecha de trámite.

" que tiene un y este será recibido en el domicilio hábiles posteriores a la fecha de trámite. La opción más rápida de todas "Pasaporte al instante", cuesta $25.000 y se encuentra disponible en aeropuertos de Buenos Aires (Ezeiza/Aeroparque, Córdoba, Salta, Mendoza, Santa Fe). El pasaporte tarda de 2 a 6 horas.

¿Cómo conseguirlo?

El trámite se puede realizar a través de la página oficial del Gobierno. Pidiendo un turno por allí o sacando un turno en el Registro Civil más cercano al domicilio.

Para viajar a países del MERCOSUR , Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, se puede usar únicamente el DNI pero para el resto de los países es necesario el pasaporte. La vigencia es de 5 años para menores de 18 años y de 10 años para mayores de 18 años.



