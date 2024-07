Finde en Córdoba: Bailes, fiestas, café y cine gratuito para el Día del Amigo

Las entradas se comercializan a través de plataformas, y tienen un costo de $24.000 para las generales, mientras que las VIPS llegan hasta los $32.000. Evento exclusivo para mayores de 18 años.

View this post on Instagram

Embed - LA ESTACION on Instagram: "LA ESTACION INDOOR PRESENTA: @blancahmusic @theelement____ @christopher_erre | SÁB. 20.07 ¡DIA DEL AMIGO! Si, ya sabes donde festejarlo. Nos visita nuevamente en el INDOOR nuestra querida amiga BLANCAH junto a The Element Conseguí tu ticket A PARTIR DE MAÑANA 13HS a través de @ticketpass Y @paseshow También podes encontrarlos en nuestro sitio web www.laestacioncordoba.com Acompañan: @redbullarg @budweiser_ar @luxomust @skyyvodkaargentina @absolutvodka Nos vemos en EL INDOOR #LaEstacion #Malagueño #Techno #blancah #TheElement"

La segunda edición de la exposición comercial Expo Cafeto para los amantes y profesionales del café tendrá lugar este 20 y 21 de julio en Córdoba. El evento se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Córdoba, apostado en el Complejo Ferial.

Durante dos días, los interesados podrán disfrutar del mejor café de autor, además de conocer nuevas tendencias en el negocio cafetero. Además, se llevará a cabo la Cafeto Brew Off, una competencia nacional que da el pase a la Specialty Coffee Expo 2025, la expo mundial de café de especialidad.

El evento es apto para todo público y sus entradas generales se comercializan por Internet a un precio de $8.475 para un día, o $15.450 para los dos días.

View this post on Instagram

Embed - EXPO CAFETO on Instagram: "Nos volvemos a encontrar en Julio con una nueva edición de Expo Cafeto, una expo de y para los amantes del café de especialidad Vas a poder disfrutar de diferentes stands, charlas, degustaciones de nuestros expositores, momentos de entretenimiento, dos competencias nacionales: Brew Off y Arte Latte y muchas sorpresas más Las entradas ya están disponibles, hasta tenemos promo 4x3 | Link de entradas en nuestra biografía La sede este año es el Centro de Convenciones Córdoba | Horarios y más info en nuestras destacadas Estamos muy entusiasmados con todo lo que tenemos preparado pero de a poco vamos a ir contando más ¡Nos vemos pronto #CafetoLovers !"

Hasta el 21 de agosto inclusive, la experiencia Blow Up seguirá sumando asistentes en Córdoba. También ubicado en el Complejo Ferial Córdoba, la expo de arte inflable se encuentra abierta de 10 a 21 horas, siendo una actividad amigable con toda la familia.

“Combinando iluminación y arte inflable, y con la implementación de las tecnologías más avanzadas de mapping y realidad virtual, esta experiencia apela a la memoria emotiva de todos sus visitantes a través de elementos claves de la infancia como los globos, las piscinas de pelotas y los inflables. De esta manera, Blow Up se suma a la tendencia mundial del ´kidulting’, en la que los adultos se entregan al disfrute de las actividades consideradas “para chicos”, brindando la posibilidad única de sumergirse en las profundidades de aquella diversión más inocente”, explican sus productores. Sus entradas se comercializan mediante plataforma con un precio de ingreso general de $17250 (service charge incluido), menores $12650 y el pack familiar por $48.300 (para cuatro personas).

Embed - Blow Up Experience on Instagram: "¡Más de ya vivieron #BlowUpCBA ! ¿Todavía no la visitaste? No te preocupes, estás a tiempo de hacerlo: extendemos la muestra hasta el No te la podés perder Entradas disponibles por (link en bio) Aprovechá el beneficio imperdible para socios de tarjetas de crédito #NaranjaX Plan Z de hasta 3 cuotas sin interés ¡No te lo pierdas! #BlowUpExperience #BlowUpArgentina #BlowUpExpo #ArteInflable #BlowUpCordoba"