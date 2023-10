Rosario: Nueva protesta ante la Ley de Alquileres

Las opciones a elegir estaba conformado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios (IS), creados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Otra de las alternativas a elegir es que las partes pudieran acordar adoptar una combinación de estos índices.

Pese a esto, en su discusión en el Senado, el proyecto tuvo cambios, con lo cual ahora la cámara de origen de la iniciativa (que es la de Diputados) deberá definir si acepta dichas transformaciones o si insiste con la redacción original.

El dictamen del oficialismo y sus aliados fue aprobado en una hora y media de discusión con 37 votos afirmativos y 29 negativos.

Modificaciones

Entre las alteraciones incorporadas a instancias del oficialismo en el Senado, está la duración del contrato y, por otro lado, se agregó que los contratos de locación con destino de vivienda deberán ser estipulados "en valor único en moneda nacional y por períodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses".

Siguiendo en esa línea, también se corrigió el mecanismo de actualización del precio de los alquileres y se determinó que "Los ajustes deberán efectuarse utilizando un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el INDEC y la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia, publicado por el BCRA".

Este escrito, que fue aprobado por el Senado, además incorporó un último párrafo sobre el artículo 9 donde se indicó que "Los ingresos provenientes de locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del monotributo".

Controversia rosarina

A través de Inquilinos Agrupados Rosario, convocan a una conglomeración este martes desde las 18.30 en Plaza Pringles contra la reforma de la Ley de Alquileres impulsada por JxC. Será en simultáneo con un reclamo en las puertas del Congreso Nacional.

El referente de Inquilinos Agrupados Rosario, Sebastián Artola y responsable de la Federación de Inquilinos Nacional en la provincia de Santa Fe dialogó con la prensa y explicó que "Hay dos proyectos en disputa: Por un lado, el de JxC que está hecho a medida de la rentabilidad del mercado inmobiliario, con contratos de 2 años, aumentos cada 4 meses sin techo y la posibilidad de que se pueda pedir el pago por adelantado de hasta un año de alquiler a los inquilinos. Por el otro, el del FdT que que preserva los 3 años de contratos y establece aumentos cada 6 meses regulados por el índice 'Casa Propia' que toma el valor más bajo entre la evolución de los salarios y la inflación".

Sobre eso comunicó que dentro de este marco "Entendemos que el proyecto que salió del interbloque del FdT del Senado es mejor para los inquilinos y pone un freno a la reforma que impulsan las inmobiliarias que de avanzar puede tener un impacto catastrófico para los inquilinos y sus familias".

Pese a que no hay nada en concreto dejó un pedido especial y manifestó: "Es incierto cómo va a terminar siendo la votación, hay una paridad muy grande y todavía no sabemos bien cómo van a votar algunos diputados, por eso estamos pidiendo a los dos diputados del Partido Socialista, Enrique Estévez y Mónica Fein, que no se abstengan como la otra vez y voten a favor del proyecto que las organizaciones de inquilinos estamos apoyando".

"Abstenerse es permitir que la ley de las inmobiliarias que impulsa JxC pueda ser aprobada y esto va a significar un enorme retroceso para los derechos de los inquilinos y un agravamiento de la ya difícil situación que se vive", concluyó Artola.

La preocupación de los ciudadanos ante la Ley de Alquileres se hace sentir.

