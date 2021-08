Procrastinación: cómo dejar de aplazar todas las tareas

"Perfeccionismo" es en realidad un nombre inapropiado. Los perfeccionistas en realidad no aspiran a la perfección; en cambio, se centran en evitar el fracaso. Adoptan una mentalidad de todo o nada: si no soy perfecto, soy un fracaso total. Si no soy un ganador, soy un perdedor.

Entonces, para desinflar el perfeccionismo, intente dos cosas: primero, si debe evaluarse a sí mismo, aborde su desempeño no como blanco o negro, sino como un continuo. En lugar de 100% o 0% sin nada intermedio, adopte una perspectiva equilibrada. Evalúe utilizando todos los puntos porcentuales de 0 a 100, no solo los extremos.

procrastinar2.jpg Procrastinación: cómo evitarla.

El siguiente nivel es pensar en sí mismo de manera diferente para que pueda dejar de evaluar por completo. Amplíe su visión de sí mismo para incluir cientos de habilidades, relaciones, talentos y dones entrelazados. De esa manera, una tarea no puede hundir su barco. Si es su rendimiento, que va a terminar con la sensación de estrés y poco profunda. ¿Esa marca baja en su papel lo define? En lugar de vincular su valor a cada actuación, en cambio, si usted es simplemente usted —complejo, multifacético, glorioso— no solo tendrá menos procrastinación, sino que se sentirá mucho más cómodo.

Cambie su estado de ánimo sin alejarse

Las personas postergan las cosas no necesariamente para evitar una tarea tediosa o abrumadora en sí misma, sino para evitar los sentimientos desagradables relacionados con dicha tarea. Un poco de procrastinación es incluso bastante honorable, como limpiar nuestro escritorio antes de ponernos manos a la obra.

La procrastinación puede ofrecer un alivio del estado de ánimo a corto plazo, pero nos cuesta prolongar la culpa y el estrés. En cambio, paradójicamente, lo que probablemente nos hará sentir mejor es hacer la misma tarea que estamos evitando.

Entonces, cuando se sienta tentado a mejorar su estado de ánimo postergando las cosas, primero dígase a sí mismo que la postergación es un impulso fugaz y falso. Luego, mejore su estado de ánimo de verdad zambulléndose. Para ganar impulso, es posible que primero asuma tareas más pequeñas para estar de humor para seguir adelante. Se sentirá aliviado de comenzar y satisfecho de haber hecho algo.

Use la tecnología para luchar contra la tecnología

Internet es un tesoro sin fin para los procrastinadores. Pero la perdición también puede ser la benefactora. Usa aplicaciones como Freedom o RescueTime para mantenerse alejado de Instagram y concentrado en tus tareas. Incluso puede inspirarse en el método Pomodoro: configure una alarma para intervalos de 25 y cinco minutos en su teléfono inteligente o dispositivo (o incluso en un buen temporizador de cocina antiguo). Trabaje durante 25 minutos y tome descansos medidos de cinco minutos para volver a concentrarse y (con el estruendo de la alarma) vuelva a centrar su atención en lo que se supone que debe hacer.