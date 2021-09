Otra vez Fernando Iglesias es escrachado por "misógino"

Tras su tuit, Florencia Carignano no se quedó callada y a través de su cuenta de Twitter lo trató de "violento y misógino" y además, invitó a María Eugenia Vidal a que repensara sobre las personas que integran su lista.

"Fernando Iglesias violento y misógino. Usted es de los que cree que las mujeres que tienen responsabilidades es porque realizan favores sexuales a hombres", escribió la funcionaria nacional.

Y en ese sentido, se preguntó: "Qué pensará María Eugenia Vidal de tenerlo a usted en la lista".

Además, Florencia Carignano aclaró que no trabajó nunca en un solárium y adjuntó su currículo completo ante las acusaciones de Fernando Iglesias, a quien por último trató de "machirulo".

A su vez, ante la publicación de un extenso currículo con estudios superiores y alta experiencia, Florencia Carignano invitó a Fernando Iglesias a que también publique su CV.

"Yo no trabajé en ningún solárium, pero si lo hubiese hecho no me avergonzaría porque ningún trabajo es indigno", dijo.

Y añadió: "Usted desprecia a las mujeres y a los trabajadores. Le dejo mi CV, machirulo. Me gustaría ver el suyo".