Importante para la Generación Z: Avance contra el cáncer de colon en jóvenes

Estos incluyen una dieta pobre, incluso con alto contenido de alimentos ultraprocesados, el consumo de alcohol y otros hábitos de estilo de vida.

Otros factores clave en el envejecimiento acelerado son la contaminación y el estrés.

Un creciente número de investigaciones sugiere que el envejecimiento acelerado es cada vez más común, incluso cuando la expectativa de vida continúa aumentando, una paradoja que los investigadores aún están investigando.

Explosión mundial

El hallazgo llega en medio de una explosión mundial de cánceres de colon en pacientes más jóvenes que ha desconcertado a los médicos.

El equipo se sorprendió al descubrir que otros factores de riesgo normalmente asociados con el cáncer de colon, tal como la grasa corporal y los antecedentes de tabaquismo, no estaban vinculados con la enfermedad.

Si bien es más común en personas mayores de 50 años, la enfermedad ha aumentado un 50% en los grupos de edad más jóvenes en las recientes 3 décadas, según sugieren datos recientes.

Por esta razón, en USA los responsables de la salud ahora recomiendan que las pruebas de detección del cáncer de colon comiencen a los 45 años.

Los investigadores estudiaron a personas menores de 50 años que se habían sometido a colonoscopias y calcularon su edad biológica analizando muestras de sangre.

Descubrieron que cada año de envejecimiento acelerado se correlacionaba con un aumento del 16% en el riesgo de desarrollar pólipos, pequeños crecimientos que pueden provocar cáncer.

Datos preocupantes

El oncólogo consultor Dr. Hendrik-Tobias Arkenau, de HCA Healthcare en Londres, dijo que los casos de cáncer de colon en personas jóvenes con mayor frecuencia solo se detectan en sus últimas etapas, a veces trágicamente finales.

"¿Quién piensa que una persona de 35 o 42 años tiene cáncer de intestino si tiene dolor de estómago, pérdida de peso y algo de sangre (en las heces)?", dijo.

El Dr. Arkenau dijo que cree que la razón detrás del aumento no está clara, aunque pensó que era una combinación de factores que influyen en el microbioma intestinal de los jóvenes.

Dijo que el uso de antibióticos en la infancia, la disminución de las tasas de lactancia materna, la ingesta de vitaminas y los cambios en la dieta son sólo algunos de los factores que podrían influir.

"No hay una cosa clara, creo que es multifactorial y hay otros aspectos", dijo.

Emergencia

Algunos médicos dicen ahora que es necesario trasladar esta enfermedad a edades aún más tempranas, porque la mitad de los cánceres colorrectales de aparición temprana se producen en personas menores de 45 años, según las últimas estadísticas del Instituto Nacional del Cáncer.

La profesora Ilaria Bellantuono, codirectora del Instituto de Vida Saludable de la Universidad de Sheffield, dijo a MailOnline: "No sabemos lo suficiente como para decir con certeza que las generaciones más jóvenes están envejeciendo más rápido o por qué".

La profesora Ilaria Bellantuono, codirectora del Instituto de Vida Saludable de la Universidad de Sheffield, dijo a MailOnline: "No sabemos lo suficiente como para decir con certeza que las generaciones más jóvenes están envejeciendo más rápido o por qué".

Esa investigación todavía no se ha realizado, pero no es imposible. Estamos viendo más enfermedades en personas más jóvenes, el tipo de enfermedades que normalmente esperaríamos que se desarrollaran en adultos mayores. Y el envejecimiento biológico es un factor de riesgo para esas enfermedades. De la misma manera que los fumadores aumentan el riesgo de cáncer de pulmón, ¿el envejecimiento acelerado aumenta el riesgo de desarrollar múltiples enfermedades crónicas a largo plazo?

kumar.png Shria Kumar, especialista en cáncer colorrectal detrás de la nueva investigación.

Colonoscopía

En la actualidad existen múltiples formas de detectar el cáncer de colon, incluidas pruebas más convenientes a partir de muestras de heces recolectadas en el hogar.

Pero la colonoscopia, un procedimiento que requiere sedación en el hospital, sigue siendo el estándar.

Durante una colonoscopia, el médico identifica y elimina los pólipos (que tiene el 30% de las personas) y previene la formación de cánceres.

"Lo que realmente creo que es emocionante acerca de la oportunidad en el cáncer colorrectal es que tenemos una táctica de prevención clara", dijo Kumar.

"La colonoscopia no sólo permite la detección precoz, sino también la prevención del cáncer".

Ahora su equipo quiere determinar quiénes tienen más probabilidades de sufrir un envejecimiento acelerado y comenzar a priorizarlos para las colonoscopias.

Las pruebas para determinar la edad biológica de las personas cuestan entre US$ 100 y US$ 1.000, aunque existen dudas sobre su precisión.

Generación Z

A principios de 2024, una investigación independiente descubrió que los jóvenes diagnosticados con ciertos tipos de cáncer (especialmente cáncer de pulmón, gastrointestinal y uterino) tenían más probabilidades de sufrir un envejecimiento acelerado.

Curiosamente, los investigadores estadounidenses que participaron en el estudio afirmaron que había "pruebas sólidas" de que el riesgo de envejecimiento acelerado, y por tanto de desarrollar cáncer, aumentaba con cada generación sucesiva nacida después de 1965.

Y eso puede significar que la Generación Z –aquellos nacidos entre 1997 y 2012 que hoy se están convirtiendo en adultos jóvenes– corren un riesgo mucho mayor de desarrollar enfermedades potencialmente mortales, como el cáncer, en una etapa mucho más temprana que sus padres o abuelos.

