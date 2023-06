El enlace de WhatsApp que puede inutilizar tu celular

Aquellos que han padecido las consecuencias más graves de esta situación son los que poseen dispositivos Android. Mientras tanto, los usuarios de la versión de escritorio y iOS, según han manifestado, no han experimentado hasta el momento ninguna advertencia sobre este inconveniente.

Hasta la fecha, se tiene constancia de que aquellos individuos que han sido presa de esta modalidad no han sufrido el robo de su información personal. No obstante, es crucial no obviar este tipo de hechos, dado que en numerosas ocasiones los enlaces enviados tienen un trasfondo perjudicial, sin importar su origen. Al tratarse de cadenas que se propagan incesantemente, es normal que muchas personas suelan ser presa fácil de ellas.

image.png

Otros tipos de enlace que debes evitar abrir si quieres conservar tus datos personales son:

Enlaces cortos: Aquellos enlaces abreviados, como Bitly o TinyURL, los cuales podrían encubrir la auténtica dirección URL.

Aquellos enlaces abreviados, como Bitly o TinyURL, los cuales podrían encubrir la auténtica dirección URL. Enlace anónimo: Absténgase de acceder a enlaces provenientes de desconocidos o de individuos que le generan una mínima duda.

Absténgase de acceder a enlaces provenientes de desconocidos o de individuos que le generan una mínima duda. Enlaces sospechosos de phishing: Manténgase cauteloso ante los enlaces que aparentan proceder de entidades bancarias, comercios electrónicos o portales webs. Es fundamental recordar que ninguna entidad legítima solicitará dichos datos por vía telefónica.

