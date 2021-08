Twitch: el principio del fin del periodismo deportivo

Esto siempre fue así pero con los años, cada vez son menos las personas que ven televisión, las cadenas se reinventan para vender en este contexto y el periodismo deportivo se convirtió en una de las principales víctimas del proceso.

Son pocas las personas que toman en serio a los periodistas deportivos ya que estos ahora ponen su parcialidad frente a las historias que deberían estar contando.

Pero además, una de las peores deformaciones que sufrió esta disciplina con los años es que han logrado que los deportistas, su principal fuente de información y materia prima de la profesión, los detesten.

Un claro ejemplo de esto fue lo que sucedió en la Copa América 2021 donde uno de las canciones que cantaban la Selección Argentina tras sus victorias era:

“Hay que alentar hasta la muerte porque a Argentina la quiero para mí es un sentimiento, la llevo en el corazón. Y no me importa lo que digan esos p... periodistas,

la p.. que los parió. ¡Ohh ohh ohh ohh, hay que alentar a la Selección ohh ohh ohh ohh, hay que alentar a la Selección!”.

Hay Que Alentar A La Selección oh oh oh