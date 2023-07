Tom Brady infraganti con la ex de CR7 y Bradley Cooper

Fue la primera vez que fueron captados juntos mientras Tom Brady conducía hasta el hotel Bel-Air de Los Ángeles para rencontrarse con la supermodelo.

Al día siguiente, Irina Shayk y Tom Brady fueron vistos en un auto gris cuando se detuvieron en un semáforo, donde quedaron "atrapados" en una escena romántica.

En el video, se puede ver como Brady sonríe y le acaricia la cara, mientras Shayk le devuelve la sonrisa con una mirada muy tierna y cómplice.

EXCLUSIVE: Tom Brady, Irina Shayk spotted getting flirty, touchy-feely after sleepover at his house