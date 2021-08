El Príncipe Andrés fue denunciado por una "esclava sexual"

La mujer de 37 años explicó a través de la denuncia que los dos traficantes la llevaron a Reino Unido y la obligaron a ser “esclava sexual” del Príncipe Felipe. El miembro de la realeza abusó de ella en su propio hogar en Londres, en la isla privada en las Islas Vírgenes de la pareja Epstein y en su mansión de Londres.

Durante este encuentro (el último mencionado), Maxwell obligó a la demandante, a un niño y a otra víctima a sentarse en el regazo del príncipe Andrés mientras él la tocaba, lee el documento.

La respuesta del Príncipe Andrés

Giuffre denunció por primera vez al Príncipe Andrés de manera anónima en el 2015, en el contexto del juicio a Jeffrey Epstein. En respuesta, él expresó que nunca la había conocido.

"Puedo decirles absolutamente categóricamente que nunca sucedió", sentenció el Príncipe británico en el 2019.

Pero Virginia Roberts Giuffre no se detendrá.

Estoy responsabilizando al príncipe Andrew por lo que me hizo. Los poderosos y los ricos no están exentos de ser considerados responsables de sus acciones. Espero que otras víctimas vean que es posible no vivir en el silencio y el miedo, pero uno puede reclamar su vida al hablar y exigir justicia, expresó a los medios.