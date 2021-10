Mauro Icardi recibió un mensaje de la China Suárez: que dice

"Los mensajes existieron, pero nada muy grave. Ellos nunca se vieron", le indicó una fuente al sitio Clarín.com.

Aún así, la persona consultada por dicho medio afirmó que el matrimonio "no se van a separar" ya que el encuentro entre Mauro y Suárez nunca ocurrió. Por otro lado, la pareja tiene pautada una entrevista con Susana Giménez "que todavía sigue en pie".

Qué dice la China Suárez

"No tengo idea de donde surgió todo esto. Es cualquiera. Yo a ellos ni los conozco. Me acabo de separar. Estoy en otra”, le habría dicho Eugenia La China Suárez a su círculo según informó MDZ.

"No pienso hablar de nada. No es mi tema, que se arreglen entre ellos si es que es verdad lo que dicen. Yo no tengo nada que ver”, agregó la actriz.

Aún así, la China Suárez inhabilitó los comentarios en las publicaciones de su Instagram, ya que cientos de personas fueron a reclamarle haberse metido en la relación de Icardi.