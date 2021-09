Santi Maratea y un llanto desolador

Santi Maratea Fede.jpg

“Todas las cosas que no tienen explicación las explica la religión. Y todas las religiones y las creencias hacen agua cuando le preguntás por qué se mueren los nenes, porque no hay una pu... explicación”, cuestionó con bronca Santi Maratea. “Me pongo triste como todos los que habrán sido parte un poco de esto de acompañar a Fede. Yo lo conocí y me hizo muy feliz. Me enseñó muchas cosas ese pendejo sin saberlo”, agregó a su reflexión.

Para la familia de Federico, viajar desde Córdoba a Barcelona fue toda una odisea monetaria y también burocrática. Las restricciones sanitarias que impedían los vuelos internacionales no programados complicaban el viaje, pero todos esos escollos fueron resueltos gracias al empuje de Santi Maratea.

En ese orden, el instagramer agradeció a sus seguidores y aseguró que Fede fue feliz en sus últimos momentos. “Todas las personas que ayudaron a Fede de alguna manera. Nada de lo que hicieron fue en vano. Fede conoció lo que es volar y el mar. Fue feliz en ambas situaciones. Gracias”.