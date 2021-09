Ola de estafas por WhatsApp: De qué se trata y cómo evitarla

https://twitter.com/Mau_Albornoz/status/1435587826666643462 Hay decenas de estafados con el robo de cuentas de Whatsapp. Confirman dos empresas de telecomunicaciones. Llaman haciéndose pasar por el Ministerio de Salud para ayudar con el certificado de vacunado y le piden el código de verificación de WhatsApp. pic.twitter.com/VlyrhsBI2t — Mauro Albornoz (@Mau_Albornoz) September 8, 2021

Así toman control de la cuenta de WhatsApp de la víctima y le hablan a todos los contactos pidiendo que transfieran plata “prestada” a alguna cuenta bancaria.

Otra forma se puede dar cuando los estafadores logran adquirir la lista de contactos de la víctima de manera externa, a través de otros servicios como hotmail o gmail.

"La persona para acceder a mis contactos tiene que acceder a algunas de mis plataformas. Para eso primero me engañaron pidiéndome alguna clave, por eso todo gira alrededor del cuidado de las claves', explicó Horacio Azzolin, fiscal especializado en ciberdelito, en diálogo con C5N.

Una vez con los números en mano, se comunican con algunos contactos haciéndose pasar por la persona que está cambiando su número de teléfono. Ya en este punto, continúan con la técnica de pedir plata.

https://twitter.com/Mau_Albornoz/status/1435587830332497921 Una vez que ingresan a la cuenta de WhatsApp piden dinero a los contactos más cercanos u ofrecen dólares más baratos.

Nunca compartir el número de verificación con nadie. No es necesario enviar ningún código para tener el certificado. — Mauro Albornoz (@Mau_Albornoz) September 8, 2021

¿Cómo prevenirlo?

Los bancos o entidades oficiales utilizan cuentas de WhatsApp que están verificadas o que cuentan con la identificación de empresas. Por eso, es esencial desconfiar de mensajes recibidos de un contacto no identificado.

Así mismo, no hay que precipitarse en dar información sensible a números desconocidos o en cargarlos a links no oficiales. Antes de brindar datos personales es recomendable acudir a fuentes confiables como sitios webs gubernamentales o las páginas de los bancos.

Horacio Azzolin brindó la pauta más importante para prevenir estas estafas:

No dar sus claves. En todos los casos, si cuidamos las claves como las llaves de nuestra casa muy probablemente estemos bastante protegidos. En la mayoría de los casos se da porque nosotros entregamos las claves.