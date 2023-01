¡Ojo Marvel! The Batman 2: Será turbia, violenta y oscura

image.png James Gunn: La figura popular y creativa de la nueva etapa de DC en el cine.

Van a estar hablando conmigo sobre lo que están haciendo en su plan de diez años o ciertamente lo que está en el futuro cercano, también para que podamos entender que no somos, es control de tráfico aéreo, no quieren estar chocando entre sí. Queremos apoyarnos unos a otros. Estoy superexcitado. Estoy muy emocionada de saber lo que están haciendo y de trabajar con ellos. Va a ser genial. Van a estar hablando conmigo sobre lo que están haciendo en su plan de diez años o ciertamente lo que está en el futuro cercano, también para que podamos entender que no somos, es control de tráfico aéreo, no quieren estar chocando entre sí. Queremos apoyarnos unos a otros. Estoy superexcitado. Estoy muy emocionada de saber lo que están haciendo y de trabajar con ellos. Va a ser genial.

--------------------

Más contenido en Urgente 24

Javier Milei: La inflación es un delito, basta de BCRA

Sesiones extraordinarias: El Gobierno también quiere ampliar la Corte

El delirio místico cristiano y la devoción profética a Trump

Sesiones extraordinarias: "una manito" para Daniel Rafecas