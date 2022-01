Nito Artaza en crisis con Cecilia Milone

Yo había alquilado un departamento para mi hermana por sus vacaciones. Y ahora me vine acá con ella. Nito se mudará hoy o mañana. Cuando resuelva todo. La única discusión es que Nito no resuelve el problema del departamento y yo me vine a la casa que le había alquilado a mi hermana porque me da bronca Yo había alquilado un departamento para mi hermana por sus vacaciones. Y ahora me vine acá con ella. Nito se mudará hoy o mañana. Cuando resuelva todo. La única discusión es que Nito no resuelve el problema del departamento y yo me vine a la casa que le había alquilado a mi hermana porque me da bronca

https://twitter.com/JuanEtchegoyen/status/1481750814771204096 Nito Artaza confirmó la crisis con Cecilia Milone: “Tengo que mudarme”. #MitreLive pic.twitter.com/oDYD32CNcD — Juan Etchegoyen (@JuanEtchegoyen) January 13, 2022

Quien también habló al respecto fue el ex senador, que a través del periodista de Radio Mitre, Juan Etchegoyen, explicó su conflicto:

“No estamos separados con Cecilia (Milone). Tengo que mudarme. Ella, como yo no me decidía a rescindir el contrato con la inmobiliaria, se mudo a otra casa”.

“Tiene razón Cecilia, no anda nada en este departamento. Vista al mar pero sin calefón. Roto el microondas. El balcón está desprendido. Parece una película”, agregó apagando los rumores Artaza.

En Intrusos, habían aclarado que el actor ya no vivía con su mujer, es por esto que ambos salieron a desmentir su separación para culminar con los rumores.