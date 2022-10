Después de que naciera su primera hija, Max, fruto del matrimonio con Priscilla Chan en diciembre de 2015, Zuckerberg declaró que tanto él como su mujer donarían el 99% de la herencia de su hija a la caridad.

zuckerberg-chan.jpg Mark Zuckerberg y Priscilla Chan tienen 2 hijos (Foto: Instagram).

El post, dirigido a Max, decía: "Queremos que crezcas en un mundo mejor que el nuestro hoy" añadiendo "haremos nuestra parte para que esto suceda, no sólo porque te amamos, sino también porque tenemos una responsabilidad moral con todos los niños de la próxima generación".

La pareja lanzó la Iniciativa Chan-Zuckerberg (CZI), que tiene como objetivo "hacer que crezca el potencial humano y promover la igualdad de oportunidades", según Inside Philanthropy.

Desde entonces la pareja ha dado la bienvenida a otra hija, August, según informó Business Insider.

2- Sting: "Tienen que trabajar"

El cantante británico Sting ha llegado a decir que planea gastar todo su dinero en vez de dejárselo a sus seis hijos.

Padre de seis hijos, conocido por ser el líder de la banda de rock The Police, le contó al Daily Mail en 2014 que sus hijos no heredarán ni un centavo. Los álbumes y las giras de Sting le hicieron ganar una fortuna de 270 millones de euros, según las estimaciones de Forbes en el 2014.

"Les dije que no quedaría mucho dinero porque mi mujer y yo lo estamos gastando", explicó Sting a Daily Mail. "Tenemos muchos compromisos. Lo que entra lo gastamos, y no queda mucho".

sting-argentina.jpg El cantante Sting con las Madres de Plaza de Mayo, durante una visita a la Argentina en 2007 (Foto archivo NA).

"En realidad no quiero dejarles fondos que les aten en el futuro", aseguró el cantante a Daily Mail. " Tienen que trabajar. Todos mis hijos lo saben y rara vez me piden algo, lo cual respeto y aprecio bastante".

3- Elton John: "Respeto por el trabajo"

El también cantante británico Elton John quiere que fortuna acabe en organizaciones sin ánimo de lucro. Según dijo a Daily Mirror en 2016, cree que es "terrible dar a los niños una cuchara de plata".

John y su esposo David Furnish tienen dos hijos, Zacarías y Elías, pero el cantante no tiene intenciones de dejarles su vasta fortuna. "Los chicos viven las vidas más increíbles, no son niños normales, y no pretendo que lo sean", afirmó. "Pero tienes que tener alguna apariencia de normalidad, algo de respeto por el dinero y por el trabajo".

Elton-John.jpg El cantante británico Elton John (Foto: AFP/NA)

La pareja tomó la idea del mismísimo Warren Buffett. "Buffett tiene un modelo realmente genial en el que deja a sus hijos suficiente dinero para que tengan una casa, un coche y todas sus necesidades básicas cubiertas y atendidas para que no tengan que preocuparse nunca", explicó John al Daily Mirror. "Pero no es una gran fortuna que les permita estar comprando Picassos o aviones privados", aclaró.

4- Ashton Kutcher y Mila Kunis: "No tendrán dinero asegurado"

La pareja de actores Ashton Kutcher y Mila Kunis también se han sumado a la lista de famosos que no dejarán su fortuna a sus hijos.

En un episodio del podcast de Dax Shepard, 'Armchair Expert', Kutcher dijo que no estaba creando fondos fiduciarios destinados a los dos hijos que tiene con su esposa, Mila Kunis, según informó en su día Hillary Hoffower de Business Insider. También aseguró que escucharía las ideas de negocios que tengan sus hijos, pero que no les daría un trato especial sobre los otros lanzamientos que recibe para su firma de capital de riesgo, A-Grade Investments.

ashton-kutcher-mila-kunis.jpg Ashton Kutcher y Mila Kunis (foto: Instagram)

"Mis hijos están viviendo una vida realmente privilegiada, y ni siquiera lo saben," afirmó Kutcher.

“Acabaremos donando el dinero a la beneficencia”, explicó el actor durante el podcast de Dax Shepard, “Mis hijos viven una vida privilegiada, y ni siquiera son conscientes de ello. Nunca lo sabrán, porque es el único tipo de vida que conocen".

"Ahora bien, si mis hijos quieren fundar una empresa y tienen un buen plan de negocio, invertiré en ellos, pero no tendrán dinero asegurado”, cerró el actor de 'El efecto mariposa', entre muchas otras.

5- Gordon Ramsay: "No quiero mimarlos"

Propietario de 40 restaurantes en todo el mundo con 16 estrellas Michelin entre todos ellos, Gordon Ramsay es una de las grandes estrellas de la gastronomía británica. El reconocido chef tiene una fuerte presencia en la televisión, gracias a programas como MasterChef USA, MasterChef Junior y Pesadilla en la cocina.

gordon-ramsay.jpg El famoso chef Gordon Ramsay.

Es padre de cinco hijos y no tiene intención de dejarles su fortuna. De hecho, cuando vuelan, él y su mujer van en primera clase, mientras que sus hijos viajan en turista. "Definitivamente mi dinero no va a ser para ellos", dijo Ramsay a The Telegraph en 2017. "Y eso no es algo malo; es para no mimarlos. La única cosa que he acordado con mi mujer, Tana, es pagarles el 25% de un piso, pero no la vivienda entera".

"He sido súper afortunado, teniendo esta carrera durante los últimos 15 años en Estados Unidos", afirmó. "En serio, he ganado un dineral y he tenido mucha suerte, así que respeto todo lo que tengo", admitió.

6- Andrew Lloyd Webber: "Incentivo para trabajar"

El famoso compositor, escritor, autor, productor y director británico, realizador de numerosas obras de teatro, Andrew Lloyd Webber dijo que a sus hijos no les molesta que quiera dejar su fortuna a otros, según contó al Daily Mail en 2008.

Padre de cinco hijos, declaró a dicho diario: "No estoy a favor de que los niños se encuentren de repente un montón de dinero en el camino porque entonces no tienen ningún incentivo para trabajar".

Andrew-Lloyd-Webber.jpg Andrew Lloyd Webber.

Webber es el compositor de teatro musical que está detrás de espectáculos muy populares y muy aplaudidos como El Fantasma de la Ópera, Cats, y Joseph y el Dreamcoat Technicolor. El compositor, que tiene siete premios Tonys, tres Grammys, un Premio de la Academia y un título de caballero, tiene un patrimonio neto de aproximadamente 963 millones de euros, según la Lista de Riqueza anual del Sunday Times.

Él quiere invertir su fortuna en proyectos musicales después de su muerte. "Es extremadamente probable que mi mujer Madeleine viva más años que yo, así que le dejaré el problema a ella", dijo Webber.

7- George Lucas

El creador de 'La Guerra de las Galaxias', George Lucas, planea usar su multimillonaria fortuna para financiar la educación de los hijos de otras personas.

El padre de cuatro hijos tiene una hija adoptiva de su primer matrimonio, dos hijos adoptivos más y una cuarta hija con su segunda esposa, Mellody Hobson, nacida en agosto de 2013, tal y como informó Business Insider.

Sin embargo, un portavoz de Lucas explicó en The Hollywood Reporter que la mayoría del dinero obtenido por la venta de Lucasfilm irían a proyectos filantrópicos educativos.

George-Lucas.jpg George Lucas, creador de Star Wars (Foto: NA).

Lucas fundó la Fundación Educativa George Lucas, también conocida como Edutopía, que tiene por objetivo investigar y mejorar las prácticas educativas utilizadas en las escuelas para asegurarse de que los niños están obteniendo el máximo beneficio en su educación.

8- Bill Gates: Sólo heredarán 1% de su fortuna (que es un montón...)

El fundador de Microsoft, Bill Gates, puede ser un "centibillionario", pero sus hijos sólo serán millonarios (lo que no es poco...).

Gates es un filántropo entusiasta y planea donar la gran mayoría de su fortuna de 100.000 millones de euros a causas caritativas. Gates y su ex esposa Melinda son propietarios de la fundación caritativa privada más grande del mundo, la Fundación Bill y Melinda Gates, que trabaja para "ayudar a todas las personas a llevar una vida sana y productiva".

bill-gates.jpg

Los tres hijos de Gates han heredado el gen filantrópico de su padre y, según se informa, están felices de no heredar la fortuna de su padre. En un hilo de Reddit, el magnate de Microsoft dijo que sus hijos heredarán sólo 10 millones de dólares cada uno, equivalente a menos del 1% de su fortuna.

En el reportaje, Gates indicó: "Definitivamente creo que dejar a los niños cantidades masivas de dinero no es bueno para ellos. Warren Buffett formó parte de un artículo en Fortune hablando de esto en 1986 antes de que lo conociera y me hizo pensar sobre ello y decidir que tenía razón".

9- Daniel Craig: "Es de mal gusto"

“Creo que eso de las herencias es algo de muy poco gusto”, dijo una vez el actor británico Daniel Craig en una entrevista. Agregó que si dependiera de él, ninguno de sus dos hijos disfrutará de su millonaria fortuna.

Según el actor, el concepto de herencia es algo "desfasado" y de "muy mal gusto". Estaría bueno saber qué piensan sobre eso su hija Ella, quien tiene 29 años, y el pequeño de dos años fruto de su matrimonio con la también actriz Rachel Weisz.

Daniel-Craig.jpg Daniel Craig (Foto: AFP/NA).

“¿No hay un viejo refrán que dice que si mueres como una persona rica, habrás fracasado?”, se preguntaba Craig en esa nota con Candis Magazine. “No quiero dejar grandes sumas a la próxima generación. Mi filosofía es deshacerme de ella o regalarla antes de irme”, aseguró.

10- Jackie Chan: “Si él es capaz hará su propio dinero"

El actor hongkonés Jackie Chan se ha convertido con el paso de los años en una de las estrellas más prolíficas de Asia. Sus trabajos como actor, productor de cine y televisión, director, especialista, guionista, luchador de artes marciales, cantante, empresario y humorista le han proporcionado una fortuna que hoy suma más de 500 millones de dólares.

Jackie-Chan.jpg Jackie Chan (Foto: AFP/NA)

Sin embargo, el actor no dejará nada a sus hijos Jaycee Chan y Etta Ng Chok Lam. Con su hija Etta no tiene ninguna relación, sí con su hijo Jaycee, al que no piensa dejarle nada, pues el actor considera que si es digno de tener ese dinero, será capaz de generarlo él mismo con su trabajo, por lo que el patrimonio prefiere donarlo a caridad.

“Si él es capaz hará su propio dinero. Si no… Solo estaría malgastando el mío”, expresó Jackie Chan.

----------

