La profunda reflexión de Tomás Fonzi tras detectar una anomalía en su corazón

"Mi corazón late un poco más lento." En la previa del #DíaMundialDelCorazón te cuento qué es la bradicardia y cómo me cuido a diario. Sumate a la campaña de concientización #QuererteTambiénEsCuidarTuCorazón que lleva adelante @novonordiskar junto a @hablemosdediabetes.ok, @lasaludeselmodelo, @fac_cardio y @fundacioncardiologica y preguntate vos también ¿qué voy a hacer hoy para cuidar mi corazón?



"Le pregunté por qué me preguntaba y me dijo que detectó una condición en mi corazón que se llama bradicardia. La palabra ‘bradicardia’ y la palabra ‘condición’ me encendieron todas las alarmas pero él me tranquilizó. La bradicardia significa que mi corazón late un poco más lento", recordó el artista quien es un aficionado del running.